20:33 | ДОПИНГ

Глава Американского антидопингового агентства: "Атака хакеров заставляет думать, что спортсмены виноваты, но это не так"

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Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт рассказал, что спортсменки Серена и Винус Уильямс, Симона Байлз и Елена Делле Донн получили разрешение на применение запрещенных веществ в терапевтических целях в соответствии с правилами. Ранее появилась информация, что российская группа хакеров Fancy Bear незаконно получила доступ к базе данных ADAMS.

– Немыслимо, что такие конфиденциальные данные становятся известны всем. Это выглядит, будто спортсмены что-то не делают не так и нарушают закон, приводит официальный сайт USADA слова Тайгарта. – Но это не так. Все разрешения были получены правильно и были одобрены МОК и USADA. Это подло по отношению к невинным спортсменам.

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Материалы сюжета: "Запрещенные" вещества для сестер Уильямс и Симоны Байлз


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КОММЕНТАРИИ (16)
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tank777

Вот это я понимаю, государственная система по продвижению допинга. Достаточно обнародовать статистику приема запрещённых препаратов в терапевтических целях, и никаких пробирок не надо…

21:32

serg5555

Когда нибудь станет известно, что сша на протяжение всей олимпийской истории принимало допинг и только на нем и побеждало. На всех олимпиадах. Но будет ли это актуально тогда?

21:31

RW.irk

"Это подло по отношению к невинным спортсменам." ================ Это он про отстранения российских олимпийцев и паралимпийцев, не?....

21:20

spetrov

В связи с этим вспоминается старый анекдот - а нас-то за что? :)

21:16

oopse

Вся их беда и беда мирового сообщества,что они на самом деле считают себя исключительными.И организации,ими созданные,исключительными...Лечиться им надо,а не лечатся.Еще и лечить пытаются... А на самом деле,эта ситуация-настоящий бред...Антидопинговая организация сама разрешает применять собой же запрещенные сильнодействующие препараты.Причем и во время соревнований...Какие тут могут быть оправдания?Вот здесь-то как раз и есть организованная система:спортсмены-государство-международные организации...

21:16

spetrov

...Правомочно или нет разрешение и вообще вправе ли оно иметь силу - другой вопрос.

21:15

spetrov

Каков лицемер! Отстранять невиновных, не принимавших допинг - нормально. А указывать на принимавших (пусть даже и по разрешению врача) - подло. :)

21:13

П_о_в_а_р

Исинбаева, хватит истерить!!!

21:04

П_о_в_а_р

Рафик неувиновин!!! Эта фсио хакиры! Фсио законна!!!

21:03

Союз Аполлонович

Виноваты могут быть только русские спортсмены. Пиндосы виноватыми не бывают

20:55

Rashid10

Ну все- же правильно. Американское агентство разрешило американским-же спортсменам принимать допинг. Все законно же. Че пристали? &#128516;&#128516;&#128516;

20:49

tagov

С такой то внешностью, не удивлюсь, если они до сих пор действительно НЕВИННЫ )))))

20:49

demetrio1977

Просто люди имеют право знать, кто что принимает перед индивидуальными соревнованиями. Это будет честно. В футболе может и неважно, что там съел игрок (кроме горохового супа), там попал-не попал. А вот теннис и спорт гимнастика более зависимы от препаратов.

20:46

Пятачок Новодворской

Может быть и не виноваты. Может быть они и в терапевтических целях принимали. Но список препаратов, да ещё и частота их применения, меня настораживает. Кроме того, если они от чего-то лечились, то почему были на пике формы?

20:46

DENsid

"Все разрешения были получены правильно и были одобрены МОК и USADA....." , но об никому не сказали, спрашивается почему ??? Думаю ответ очевиден) Где там Макларен со своим докладом ?

20:43

Сергей Барнаулец

Пусть расскажет, проверяли ли хоть однажды Великого торчка фелпса.

20:42

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