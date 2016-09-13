Глава Американского антидопингового агентства: "Атака хакеров заставляет думать, что спортсмены виноваты, но это не так"

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт рассказал, что спортсменки Серена и Винус Уильямс, Симона Байлз и Елена Делле Донн получили разрешение на применение запрещенных веществ в терапевтических целях в соответствии с правилами. Ранее появилась информация, что российская группа хакеров Fancy Bear незаконно получила доступ к базе данных ADAMS.

– Немыслимо, что такие конфиденциальные данные становятся известны всем. Это выглядит, будто спортсмены что-то не делают не так и нарушают закон, приводит официальный сайт USADA слова Тайгарта. – Но это не так. Все разрешения были получены правильно и были одобрены МОК и USADA. Это подло по отношению к невинным спортсменам.