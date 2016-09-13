Глава Американского антидопингового агентства: "Атака хакеров заставляет думать, что спортсмены виноваты, но это не так"

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт рассказал, что спортсменки Серена и Винус Уильямс, Симона Байлз и Елена Делле Донн получили разрешение на применение запрещенных веществ в терапевтических целях в соответствии с правилами. Ранее появилась информация, что российская группа хакеров Fancy Bear незаконно получила доступ к базе данных ADAMS.
– Немыслимо, что такие конфиденциальные данные становятся известны всем. Это выглядит, будто спортсмены что-то не делают не так и нарушают закон, приводит официальный сайт USADA слова Тайгарта. – Но это не так. Все разрешения были получены правильно и были одобрены МОК и USADA. Это подло по отношению к невинным спортсменам.
tank777
Вот это я понимаю, государственная система по продвижению допинга. Достаточно обнародовать статистику приема запрещённых препаратов в терапевтических целях, и никаких пробирок не надо…
21:32
serg5555
Когда нибудь станет известно, что сша на протяжение всей олимпийской истории принимало допинг и только на нем и побеждало. На всех олимпиадах. Но будет ли это актуально тогда?
21:31
RW.irk
"Это подло по отношению к невинным спортсменам." ================ Это он про отстранения российских олимпийцев и паралимпийцев, не?....
21:20
spetrov
В связи с этим вспоминается старый анекдот - а нас-то за что? :)
21:16
oopse
Вся их беда и беда мирового сообщества,что они на самом деле считают себя исключительными.И организации,ими созданные,исключительными...Лечиться им надо,а не лечатся.Еще и лечить пытаются... А на самом деле,эта ситуация-настоящий бред...Антидопинговая организация сама разрешает применять собой же запрещенные сильнодействующие препараты.Причем и во время соревнований...Какие тут могут быть оправдания?Вот здесь-то как раз и есть организованная система:спортсмены-государство-международные организации...
21:16
spetrov
...Правомочно или нет разрешение и вообще вправе ли оно иметь силу - другой вопрос.
21:15
spetrov
Каков лицемер! Отстранять невиновных, не принимавших допинг - нормально. А указывать на принимавших (пусть даже и по разрешению врача) - подло. :)
21:13
П_о_в_а_р
Исинбаева, хватит истерить!!!
21:04
П_о_в_а_р
Рафик неувиновин!!! Эта фсио хакиры! Фсио законна!!!
21:03
Союз Аполлонович
Виноваты могут быть только русские спортсмены. Пиндосы виноватыми не бывают
20:55
Rashid10
Ну все- же правильно. Американское агентство разрешило американским-же спортсменам принимать допинг. Все законно же. Че пристали? 😄😄😄
20:49
tagov
С такой то внешностью, не удивлюсь, если они до сих пор действительно НЕВИННЫ )))))
20:49
demetrio1977
Просто люди имеют право знать, кто что принимает перед индивидуальными соревнованиями. Это будет честно. В футболе может и неважно, что там съел игрок (кроме горохового супа), там попал-не попал. А вот теннис и спорт гимнастика более зависимы от препаратов.
20:46
Пятачок Новодворской
Может быть и не виноваты. Может быть они и в терапевтических целях принимали. Но список препаратов, да ещё и частота их применения, меня настораживает. Кроме того, если они от чего-то лечились, то почему были на пике формы?
20:46
DENsid
"Все разрешения были получены правильно и были одобрены МОК и USADA....." , но об никому не сказали, спрашивается почему ??? Думаю ответ очевиден) Где там Макларен со своим докладом ?
20:43
Сергей Барнаулец
Пусть расскажет, проверяли ли хоть однажды Великого торчка фелпса.
20:42