Генсек Ассоциации лыжных видов спорта России: "Легков и Черноусов принимают препараты от астмы"

Генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта России Георгий Мнацаканов сообщил, что лыжники Александр Легков и Илья Черноусов принимают препараты от астмы, имея лишь симптомы этого заболевания.

– Эти спортсмены не страдают астмой, однако присутствуют симптомы данного заболевания. Они принимали соответствующие препараты, когда проявлялись симптомы, – цитирует портал Nrk Мнацаканова. – Однако перед гонками препараты от астмы не принимались. Если спортсмен чувствовал себя неважно перед гонкой, то мы просто его не ставили.

Ранее в СМИ появилась информация, что средствами от астмы на основе сальбутамола пользуются многие титулованные норвежские лыжники, включая шестикратную олимпийскую чемпионку Марит Бьорген и Мартина Сундбю, который в июле был дисквалифицирован на два месяца за нарушение правил употребления препарата.