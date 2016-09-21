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Генсек Ассоциации лыжных видов спорта России: "Легков и Черноусов принимают препараты от астмы"

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Генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта России Георгий Мнацаканов сообщил, что лыжники Александр Легков и Илья Черноусов принимают препараты от астмы, имея лишь симптомы этого заболевания.

– Эти спортсмены не страдают астмой, однако присутствуют симптомы данного заболевания. Они принимали соответствующие препараты, когда проявлялись симптомы, – цитирует портал Nrk Мнацаканова. – Однако перед гонками препараты от астмы не принимались. Если спортсмен чувствовал себя неважно перед гонкой, то мы просто его не ставили.

Ранее в СМИ появилась информация, что средствами от астмы на основе сальбутамола пользуются многие титулованные норвежские лыжники, включая шестикратную олимпийскую чемпионку Марит Бьорген и Мартина Сундбю, который в июле был дисквалифицирован на два месяца за нарушение правил употребления препарата.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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US46

Кто бы сомневался.))

18:06

igorvasilevich

Если спортсмены больны пусть лечатся слова Мутко . Вот эти двое наших тоже инвалиды?

17:38

freak

Вата, к бою!

17:14

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