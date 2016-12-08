Геннадий Зюганов: "Макларен? Пошлите его куда подальше и выкиньте доклад"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о своих ожиданиях от публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена. Первая часть изысканий Макларена была опубликована 18 июля этого года и обернулась тем, что национальная сборная России едва не оказалась за бортом летней Олимпиады, а наша паралимпийская команда в полном составе пропустила Игры-2016.

– Что ждете от доклада Макларена?

– Да ну его! Пошлите его куда подальше и выкиньте этот доклад. Это туфта стопроцентная. Американцы пьют мельдоний много лет сами, а тут вдруг нельзя. Он стимулирует восстановление организма, это никакой не наркотик. И вообще, откуда они эти пробирки достают, 5 лет они где-то хранились непонятно где. Это полная фигня! Все для того, чтобы умыть нашу страну. А что они сделали с нашими паралимпийцами? Да ему просто заказали, и он выполняет грязную цээрушную работу. Выкиньте этот доклад. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)