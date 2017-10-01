Генеральный директор РУСАДА: "Мы обеспокоены ситуацией с недостаточным допинг-тестированием паралимпийцев РФ"

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус отметил, что у организации еще не до конца сформирован штат независимых инспекторов допинг– контроля. Ганус также добавил, что в РУСАДА обеспокоены ситуацией по поводу отсутствия требуемого числа допинг-тестирований у российских паралимпийцев.

– Мы обеспокоены ситуацией по поводу отсутствия требуемого числа допинг-тестирований у наших паралимпийцев и ведем планомерную работу по решению этого вопроса в соответствии с требованиями Всемирного антидопингового агентства, – цитирует ТАСС Гануса. – Именно поэтому у нас на этой неделе состоялась рабочая встреча с Павлом Рожковым, на которой мы обсудили фактическое положение дел.

Паралимпийский комитет России понимает, что РУСАДА получило возможность в какой-то мере самостоятельно функционировать только несколько месяцев назад, у нас еще не до конца сформирован штат независимых инспекторов допинг– контроля. Но соответствующая работа идет, мы активно занимаемся набором и обучением новых инспекторов. Обращаемся в другие национальные антидопинговые организации для того, чтобы привлечь зарубежных инспекторов к забору допинг-проб непосредственно у наших паралимпийцев. Мы сделаем все от себя зависящее, чтобы провести отбор проб в нужном количестве.