Гендиректором РУСАДА стал Юрий Ганус

Совет учредителей утвердил кандидатуру нового генерального директора Российского антидопингового агентства РУСАДА. Им стал представитель бизнеса Юрий Ганус.

Отметим, что руководитель был выбран еще 28 августа наблюдательным советом, но тогда было решено не разглашать его фамилию до утверждения со стороны учредителей.

Напомним, что учредителями РУСАДА являются Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Новый глава РУСАДА остался инкогнито