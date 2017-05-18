 Гендиректор ВАДА заявил, что в докладе Макларена нет достаточных доказательств. ДОПИНГ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:19 | ДОПИНГ

Гендиректор ВАДА заявил, что в докладе Макларена нет достаточных доказательств

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Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли заявил, что в докладе независимого эксперта Ричарда Макларена нет доказательств по некоторым случаям. Макларен был автором двух докладов о систематических нарушениях антидопинговых правил в России.

- Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли еще раз заявил, что Макларен не имел достаточно доказательств при расследовании некоторых случаев из доклада, - написал в своем Твиттере журналист портала insidethegames Лиам Морган.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Оливье там что ли оливье объелся?! неужели недостаточно поверить на слово?

17:11

marksan

Вылив бочку грязи от Макларена на Россию, теперь начинают за собой подчищать гуано?

16:33