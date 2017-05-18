Гендиректор ВАДА заявил, что в докладе Макларена нет достаточных доказательств

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли заявил, что в докладе независимого эксперта Ричарда Макларена нет доказательств по некоторым случаям. Макларен был автором двух докладов о систематических нарушениях антидопинговых правил в России.
- Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли еще раз заявил, что Макларен не имел достаточно доказательств при расследовании некоторых случаев из доклада, - написал в своем Твиттере журналист портала insidethegames Лиам Морган.
shpasic
Оливье там что ли оливье объелся?! неужели недостаточно поверить на слово?
17:11
marksan
Вылив бочку грязи от Макларена на Россию, теперь начинают за собой подчищать гуано?
16:33