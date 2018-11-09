Гендиректор РУСАДА: "Получив соответствие ВАДА, тестируем американских спортсменов"

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус на пресс-конференции рассказал о работе организации после возвращения статуса соответствия ВАДА.

– Получив статус соответствия, РУСАДА получило право на полноценную работу, – сказал Ганус. – Все системные элементы агентства работают в полном объеме. Мы ведем тестирование американских спортсменов по заявкам USADA и других спортсменов по запросам других федераций и агентств. РУСАДА взаимодействует с 13 лабораториями мира, аккредитованными ВАДА.

– На 1 ноября мы взяли 8387 проб, за весь прошлый год – более 6000 проб, на следующий год запланировали более 11 тысяч, – продолжил Ганус. – На 31 октября 2018 года была зафиксировано 292 нарушений правил доступности, за весь прошлый год – всего 173 таких случая. Мы призываем руководителей федераций обратить внимание на это. Мы зарегистрировали 132 нарушения антидопинговых правил, в прошлом году – всего 59. По поводу разрешений на терапевтическое использование запрещенных препаратов поступило 68 запросов, 23 передано на рассмотрение, 13 выдано. В прошлом году было 98 запросов, выдано 22 из 32. (Евгений Белоусов)