21:07 | ДОПИНГ

Гендиректор РУСАДА: "Крайне важно различать информаторов и доносчиков"

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Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал, какие значения он вкладывает в слова "информатор" и "доносчик".

- Крайне важно различать понятия "информатор" и "доносчик". Доносчики преследуют меркантильные интересы, они убирают тех, кто стоит у них на пути. Задача информаторов – борьба за справедливость, - цитирует Гануса RT. -  Отдел расследований РУСАДА в данном случае – как раз та последняя инстанция, которая активно встает на защиту чистых спортсменов. По прошлому году могу сказать, что у нас было около 40 обращений в связи с нарушениями, по которым были заведены дела. На конференции я отдельно разъяснил представителям федераций эту позицию, которую необходимо донести до регионов.

 

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/510760-ganus-rusada-intervyu

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Материалы других СМИ
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St. Vicenc

Бугагашечки!))

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