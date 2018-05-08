Гендиректор РУСАДА: "Крайне важно различать информаторов и доносчиков"

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал, какие значения он вкладывает в слова "информатор" и "доносчик".

- Крайне важно различать понятия "информатор" и "доносчик". Доносчики преследуют меркантильные интересы, они убирают тех, кто стоит у них на пути. Задача информаторов – борьба за справедливость, - цитирует Гануса RT. - Отдел расследований РУСАДА в данном случае – как раз та последняя инстанция, которая активно встает на защиту чистых спортсменов. По прошлому году могу сказать, что у нас было около 40 обращений в связи с нарушениями, по которым были заведены дела. На конференции я отдельно разъяснил представителям федераций эту позицию, которую необходимо донести до регионов.