Гендиректор института NADO выразил поддержку РУСАДА

Генеральный директор института Национальных антидопинговых организаций (NADO) Джозеф де Пенсьер поддержал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в вопросе восстановления членства во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА). 31 августа новым генеральным директором РУСАДА стал Юрий Ганус. Напомним, ранее национальные антидопинговые агентства США, Канады, Великобритании и еще 14 стран, входящих в NADO, призвали отстранить Россию от участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

– У РУСАДА теперь есть постоянный генеральный директор, и мы хотим поддержать организацию, чтобы она вновь стала соответствовать кодексу ВАДА и вновь стала участником сети NADO, – цитирует де Пенсьера Reuters. – В интересах NADO и "чистых" спортсменов, для которых мы работаем, Россия и ее спортсмены должны иметь сильное, независимое, эффективное антидопинговое агентство, которое отвечает кодексу ВАДА.