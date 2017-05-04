Фрэнк Мир: "Как можно доверять Родченкову, если он просто пытается спасти себя?"

Американский боец смешанного стиля Фрэнк Мир негативно высказался о бывшем главе Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове. Мир ранее был дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы. По его словам, препарат дегидрохлорметилтестостерон мог ненамеренно попасть в его организм. Пытаясь доказать свою невиновность, он узнал, что система тестирования была разработана Родченковым.

- Я начал искать про него информацию и понял, что как человек он не так уж и хорош, - цитирует rt.com Мира. - Он сам распространял запрещенные препараты, насколько я знаю, поступал недобросовестно, а потом кардинально поменял свою точку зрения и попытался всех вокруг сдать, чтобы спасти свою шкуру. Как можно доверять такому человеку, если он просто пытается спасти себя в ситуации, когда его руки запятнаны и это стало известно? Все это очень разочаровывает.

Родченков был уволен после отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Он уехал в США и дал показания о якобы существующей допинговой системе в российском спорте.