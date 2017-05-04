Фрэнк Мир: "Как можно доверять Родченкову, если он просто пытается спасти себя?"

Американский боец смешанного стиля Фрэнк Мир негативно высказался о бывшем главе Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове. Мир ранее был дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы. По его словам, препарат дегидрохлорметилтестостерон мог ненамеренно попасть в его организм. Пытаясь доказать свою невиновность, он узнал, что система тестирования была разработана Родченковым.
- Я начал искать про него информацию и понял, что как человек он не так уж и хорош, - цитирует rt.com Мира. - Он сам распространял запрещенные препараты, насколько я знаю, поступал недобросовестно, а потом кардинально поменял свою точку зрения и попытался всех вокруг сдать, чтобы спасти свою шкуру. Как можно доверять такому человеку, если он просто пытается спасти себя в ситуации, когда его руки запятнаны и это стало известно? Все это очень разочаровывает.
Родченков был уволен после отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Он уехал в США и дал показания о якобы существующей допинговой системе в российском спорте.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/385769-frenk-mir-rodchenkov
Весёлый©
shpasic, пройди по ссылке на RT. ___ Обычно, после такого предложения, либо морду бьют либо женятся перед телевизором.
17:14
staerswimmer23
Опа, мобильный глист опять дер...ца хлебнул
16:54
za_yatc
Аналогия как раз в самый раз. Есть такое умное слово - юстировка. Ознакомьтесь, пожалуйста, со смыслом. Я хоть и "птушник", но смысл знаю.
16:28
mobile_actor
Аналогия у Мира совершенно неподходящая. Разве удивительно, что алкотестер находит алкоголь? Аналогично, тест на метаболиты туринабола находит таковые.
16:15
za_yatc
shpasic, пройди по ссылке на RT. Там есть важное уточнение ===> Вообще беспокойство здесь вызывает вот что: у разных, незнакомых друг с другом спортсменов находят одно и то же — следы метаболитов. Это как если бы полицейский заставлял водителей проходить тест на содержание алкоголя в крови, и у всех бы находили один и тот же уровень — 0,9. Я думаю, после пяти-шести таких случаев возник бы вопрос: «Правильно ли работает алкотестер?» Потому что это очень странное совпадение: у всех один и тот же уровень, притом что друг друга они не знают и проводили время в разных барах. Как так могло получиться?.... Так что твой текст совсем не к месту.
16:08
mobile_actor
Так поэтому и была создана комиссия Макларена, чтобы проверить показания Родченкова. Если человек, который "не так уж и хорош", скажет, что небо - голубое, Фрэнк Мир тоже скажет, что этому нельзя доверять?
15:57
shpasic
как можно доверять Фрэнку Миру, если он просто пытается спасти себя?
15:53