11:34 | ДОПИНГ

ФМБА представило ВАДА доказательства, что мельдоний не выводится в течение года

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) доказательства того, что мельдоний не выводится из организма в течение года, информирует "РИА Новости". Соответствующие материалы будут опубликованы через неделю.

- Все представлено, - отметила замглавы ФМБА Юлия Мирошникова в кулуарах Петербургского экономического форума.

По ее словам, на следующей неделе исследования, которые доказывают, что препарат не выводится из организма в течение года, будут опубликованы в одном из научных журналов. Кроме того, Мирошникова добавила, что агентство продолжает работу над задачей по исключению мельдония из списка запрещенных препаратов для спортсменов.

Дополнительная информация

https://ria.ru/sport/20170601/1495546976.html

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

Вот это поворот! (с) Кто бы мог подумать. :)

12:07