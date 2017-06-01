ФМБА представило ВАДА доказательства, что мельдоний не выводится в течение года

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) доказательства того, что мельдоний не выводится из организма в течение года, информирует "РИА Новости". Соответствующие материалы будут опубликованы через неделю.

- Все представлено, - отметила замглавы ФМБА Юлия Мирошникова в кулуарах Петербургского экономического форума.

По ее словам, на следующей неделе исследования, которые доказывают, что препарат не выводится из организма в течение года, будут опубликованы в одном из научных журналов. Кроме того, Мирошникова добавила, что агентство продолжает работу над задачей по исключению мельдония из списка запрещенных препаратов для спортсменов.