ФМБА представило ВАДА доказательства, что мельдоний не выводится в течение года

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) доказательства того, что мельдоний не выводится из организма в течение года, информирует "РИА Новости". Соответствующие материалы будут опубликованы через неделю.
- Все представлено, - отметила замглавы ФМБА Юлия Мирошникова в кулуарах Петербургского экономического форума.
По ее словам, на следующей неделе исследования, которые доказывают, что препарат не выводится из организма в течение года, будут опубликованы в одном из научных журналов. Кроме того, Мирошникова добавила, что агентство продолжает работу над задачей по исключению мельдония из списка запрещенных препаратов для спортсменов.
spetrov
Вот это поворот! (с) Кто бы мог подумать. :)
12:07