FIS в сентябре-декабре 2017 года провела 277 допинг-тестов российских спортсменов

Российские спортсмены были проверены на допинг Международной федерацией лыжного спорта (FIS) 277 раз с сентября по декабрь 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз FIS. За четыре месяца российские спортсмены сдали больше всех тестов.

В сентябре россияне были проверены 95 раз, октябре - 41, ноябре - 81, декабре - 59. Норвежцы были проверены 133 раза (16 - в сентябре, 47 - октябре, 21 - ноябре, 49 - декабре), швейцарцы - 62 (7, 25, 5, 24).

Эти проверки на допинг проводятся в рамках совместной программы ВАДА и Международного олимпийского комитета (МОК) по допинг-тестированию перед Олимпийскими играми. В релизе отмечается, что FIS приветствует эту инициативу и работает в тесном сотрудничестве с национальными антидопинговыми агентствами.