FIS планирует "решительно действовать" по результатам второй части доклада Макларена

Международная федерация лыжного спорта (FIS) изучит вторую часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена и предпримет решительные меры. Вторая часть доклада была опубликована сегодня. В нынешнем сезоне под эгидой FIS в России должны состояться этапы Кубка мира в разных дисциплинах.

– FIS изучит детали доклада Макларена в ближайшие дни и будет действовать решительно, придерживаясь политики нулевой терпимости к принимающим допинг атлетам и защиты чистых спортменов, – приводит Inside The Games слова представителей FIS. – FIS будет координировать свои действия с МОК, ответственной инстанцией за антидопинговую политику и проведение Олимпийских игр и ВАДА для того, чтобы организовать дальнейшие действия.

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