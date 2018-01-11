Фильм о допинге в российском спорте выдвинут на премию Гильдии режиссеров США

Фильм Брайана Фогеля о допинге в российском спорте "Икар" выдвинут на премию Гильдии режиссеров США в категории "Документальный фильм", сообщает Hollywood Reporter. Вручение наград пройдет 3 февраля в Лос-Анджелесе.
Напомним, что главным героем "Икара" стал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, фильм впервые был показан в кинотеатрах 4 августа. Решение о его прокате было принято после того, как МОК разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 только в статусе нейтральных атлетов.
Материалы других СМИ
shpasic
среди конкурентов за главную награду данная картина поспорит с фильмом о вмешательстве русских хакеров в выборы президента США.
16:44
Slim Taller
Фильм переведён на русский язык и все почитатели боярышника могут с ним ознакомиться.
16:23
Тётка
А РОДЧЕНКОВУ ЗОЛОТУЮ СТАТУЭТКУ ЗА ЛУЧШЕГО АКТЁРА!!!!!!!!!!!! А МАКЛАРЕНУ ПОЖИЗНЕННО ВЫПИСАТЬ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ,СТАРИКАШКА ДОЛЖЕН ЕЩЁ ПРИДУМАТЬ НЕСКОЛЬКО СПИСКОВ.
16:18