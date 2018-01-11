16:01 | ДОПИНГ

Фильм о допинге в российском спорте выдвинут на премию Гильдии режиссеров США

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Фильм Брайана Фогеля о допинге в российском спорте "Икар" выдвинут на премию Гильдии режиссеров США в категории "Документальный фильм", сообщает Hollywood Reporter. Вручение наград пройдет 3 февраля в Лос-Анджелесе.

Напомним, что главным героем "Икара" стал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, фильм впервые был показан в кинотеатрах 4 августа. Решение о его прокате было принято после того, как МОК разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 только в статусе нейтральных атлетов.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

среди конкурентов за главную награду данная картина поспорит с фильмом о вмешательстве русских хакеров в выборы президента США.

16:44

Slim Taller

Фильм переведён на русский язык и все почитатели боярышника могут с ним ознакомиться.

16:23

Тётка

А РОДЧЕНКОВУ ЗОЛОТУЮ СТАТУЭТКУ ЗА ЛУЧШЕГО АКТЁРА!!!!!!!!!!!! А МАКЛАРЕНУ ПОЖИЗНЕННО ВЫПИСАТЬ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ,СТАРИКАШКА ДОЛЖЕН ЕЩЁ ПРИДУМАТЬ НЕСКОЛЬКО СПИСКОВ.

16:18