Фильм о допинге в российском спорте выдвинут на премию Гильдии режиссеров США

Фильм Брайана Фогеля о допинге в российском спорте "Икар" выдвинут на премию Гильдии режиссеров США в категории "Документальный фильм", сообщает Hollywood Reporter. Вручение наград пройдет 3 февраля в Лос-Анджелесе.

Напомним, что главным героем "Икара" стал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, фильм впервые был показан в кинотеатрах 4 августа. Решение о его прокате было принято после того, как МОК разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 только в статусе нейтральных атлетов.