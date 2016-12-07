Фильм о допинге в России с участием Родченкова покажут на фестивале в США в январе

Документальный фильм "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля о допинге в России в январе станет участником конкурсной программы кинофестиваля Sundance, который пройдет в нескольких городах в штате Юта с 19 по 29 января, информирует пресс-служба фестиваля. В создании картины принимал участие бывший глава Российского антидопингового центра (Московской антидопинговой лаборатории) Григорий Родченков.

Напомним, что показания Родченкова легли в основу доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Следственный комитет РФ возбудил в отношении Родченкова уголовное дело, предъявив ему целый ряд обвинений.