ФИФА запросит у ВАДА все детали о применении допинга в российском футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) запросит у Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) все детали и доказательства отдельных случаев применения допинга в российском футболе. Сегодня была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
"ФИФА запросит у ВАДА все детали и доказательства отдельных случаев применения допинга в российском футболе, о которых говорится во второй части доклада Ричарда Макларена. После того как ФИФА изучит эти материалы, будут приняты соответствующие шаги", – сообщили "Р-Спорт" в пресс-службе ФИФА.
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Xen1um
Весёлый©, даже не надейся, не брат.
20:43
Весёлый©
Вот он, Судный День - 2018.
20:31
баламошка
Какой такой допинг? Нет у нас никакого допинга.
20:21
shu111
Так он же уже "передал всё в федерации"? Похоже болтает языком?
20:05