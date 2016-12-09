ФИФА запросит у ВАДА все детали о применении допинга в российском футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) запросит у Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) все детали и доказательства отдельных случаев применения допинга в российском футболе. Сегодня была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

"ФИФА запросит у ВАДА все детали и доказательства отдельных случаев применения допинга в российском футболе, о которых говорится во второй части доклада Ричарда Макларена. После того как ФИФА изучит эти материалы, будут приняты соответствующие шаги", – сообщили "Р-Спорт" в пресс-службе ФИФА.

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