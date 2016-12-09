19:27 | ДОПИНГ

ФИФА запросит у ВАДА все детали о применении допинга в российском футболе

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Международная федерация футбола (ФИФА) запросит у Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) все детали и доказательства отдельных случаев применения допинга в российском футболе. Сегодня была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

"ФИФА запросит у ВАДА все детали и доказательства отдельных случаев применения допинга в российском футболе, о которых говорится во второй части доклада Ричарда Макларена. После того как ФИФА изучит эти материалы, будут приняты соответствующие шаги", – сообщили "Р-Спорт" в пресс-службе ФИФА.

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http://rsport.ru/football/20161209/1113487547.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Xen1um

Весёлый©, даже не надейся, не брат.

20:43

Весёлый©

Вот он, Судный День - 2018.

20:31

баламошка

Какой такой допинг? Нет у нас никакого допинга.

20:21

shu111

Так он же уже "передал всё в федерации"? Похоже болтает языком?

20:05

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