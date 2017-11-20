ФИФА: нарушений антидопинговых правил футболистами из России нет, расследование продолжается

Международная федерация футбола (ФИФА) на данный момент не обнаружила нарушений антидопинговых правил российскими футболистами из доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, расследование продолжается.
Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу ФИФА, из всех игроков, упомянутых в отчете Макларена, две российские футболистки не старше 20 лет уже были наказаны российскими спортивными властями. По всем остальным до сих пор не были обнаружены какие-либо нарушения антидопинговых правил, но расследование остается открытым.
Напомним, что в воскресенье британская газета The Mail on Sunday опубликовала информацию о том, что ФИФА пытается связаться с бывшим главой московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатором ВАДА Григорием Родченковым по поводу расследования о допинге в российском спорте с целью получить факты о вовлеченности футболистов в государственную программу допинга.
СМИ: ФИФА хочет поговорить с Родченковым о допинге в российском футболе
serzheo
Да и не найдут. Отобрать домашний ЧМ - это не от вшивой ОИ в Рио отстранить... Здесь придется либо доказывать, либо возвращать бабло России. Такие деньги никто не простит из-за невнятного ля-ля Родченкого.
17:15
sergei1vanof
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17:01
Plambeer
Нарушений нет, но мы обязательно найдем и накажем виноватых! Разберемся как следует и накажем кого-попало!!! понеслась!!!
16:40