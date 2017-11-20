16:30 | ДОПИНГ

ФИФА: нарушений антидопинговых правил футболистами из России нет, расследование продолжается

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Международная федерация футбола (ФИФА) на данный момент не обнаружила нарушений антидопинговых правил российскими футболистами из доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, расследование продолжается.

 
18 июня 2014 года. Куяба. Россия - Корея - 1:1. Главный тренер сборной России Фабио КАПЕЛЛО с игроками Андреем СЕМЕНОВЫМ, Василием БЕРЕЗУЦКИМ и Виктором ФАЙЗУЛИНЫМ (слева направо)."Вся сборная Капелло применяла допинг". Возможно ли такое?

Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу ФИФА, из всех игроков, упомянутых в отчете Макларена, две российские футболистки не старше 20 лет уже были наказаны российскими спортивными властями. По всем остальным до сих пор не были обнаружены какие-либо нарушения антидопинговых правил, но расследование остается открытым.

Напомним, что в воскресенье британская газета The Mail on Sunday опубликовала информацию о том, что ФИФА пытается связаться с бывшим главой московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатором ВАДА Григорием Родченковым по поводу расследования о допинге в российском спорте с целью получить факты о вовлеченности футболистов в государственную программу допинга.

СМИ: ФИФА хочет поговорить с Родченковым о допинге в российском футболе

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171120/1128927908.html

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Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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serzheo

Да и не найдут. Отобрать домашний ЧМ - это не от вшивой ОИ в Рио отстранить... Здесь придется либо доказывать, либо возвращать бабло России. Такие деньги никто не простит из-за невнятного ля-ля Родченкого.

17:15

sergei1vanof

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17:01

Plambeer

Нарушений нет, но мы обязательно найдем и накажем виноватых! Разберемся как следует и накажем кого-попало!!! понеслась!!!

16:40