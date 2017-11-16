ФХР: "За сезон-2016/17 не было зафиксировано ни одной положительной допинг-пробы у хоккеистов сборных"

Федерацией хоккея России (ФХР) выстроена антидопинговая работа по тестированиям хоккеистов в полном соответствии с требованиями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного олимпийского комитета (МОК), а также правилами Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ), сообщает пресс-служба организации.

По плану ВАДА регулярно проводятся допинг-тестирования сборных команд России всех уровней. За сезон-2016/17 у хоккеистов сборных команд России всех возрастов на всех международных турнирах было взято 126 проб:

Национальная мужская – 25 проб

Олимпийская мужская – 6

Национальная женская – 37

Молодежная мужская – 31

Молодежная женская – 3

Юниорская до 18 лет – 18

Юниорская до 16 лет – 2

Студенческая мужская – 2

Студенческая женская – 2

При этом ни одной положительной допинг пробы зафиксировано не было. ФХР непрерывно взаимодействует с ИИХФ, клубами и спортсменами в целях корректного заполнения системы АДАМС.

При поддержке ФХР организованы дополнительные допинг-тестирования игроков КХЛ, проводимые с привлечением независимого международного антидопингового агентства, также данным агентством проводится выездной аудит процедур допинг-контроля на матчах чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне таких проб было взято 177.

С 17 ноября в расширенный национальный пул тестирования будут включены 30 хоккеистов. С 15 ноября еще 10 будут включены в международный пул тестирования ИИХФ.

Спортсмены будут вносить данные о себе в систему АДАМС и проходить внесоревновательное допинг-тестирование. ФХР придерживается принципа чистого спорта и в полной мере соблюдает антидопинговые правила.

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