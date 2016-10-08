Фетисов против уголовной ответственности для спортсменов, у которых обнаружен допинг

Член независимой комиссии ОКР по антидопинговым разбирательствам, бывший глава комитета спортсменов ВАДА Вячеслав Фетисов выступил против уголовной ответственности для спортсменов, у которых был обнаружен допинг. Сегодня в Лозанне состоялся саммит МОК, на котором обсуждался вопрос пересмотра антидопинговой системы, включая уголовную ответственность за склонение к употреблению запрещенных препаратов.

- Инициатива введения уголовной ответственности была и раньше, но во многих странах предложения не соответствуют конституции, кто-то может принять эту инициативу, кто-то - нет, - цитирует "Р-Спорт" Фетисова. - У нас в стране для тех, кто склоняет спортсменов к употреблению допинга, я думаю, реально принять такой закон. Я буду этот вариант поддерживать. А спортсменов нет смысла наказывать уголовно, потому что они и так несут наказание – и моральное, и физическое, и материальное. Уголовное наказание для атлетов неправильно.