20:46 | ДОПИНГ

Фетисов предложил проверить допинг-пробы всех олимпийцев

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Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике Вячеслав Фетисов предложил проверить все допинговые пробы и все терапевтические исключения всех спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх. Он добавил, что это надо сделать для того, чтобы понять размер допинговой проблемы.

– Я бы предложил соответствующим международным спортивным организациям провести проверку всех допинговых проб и всех терапевтических исключений (TUE) всех спортсменов всего мира, принимавших участие в Олимпийских играх в Лондоне, Сочи и Рио-де-Жанейро, чтобы понять, наконец, размер беды, и как нем всем вместе с ней бороться, – приводит ТАСС слова Фетисова.

В докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, который был опубликован сегодня, утверждается, что в манипуляциях с запрещенными веществами начиная с 2012 года были замешаны более тысячи наших спортсменов из 30 видов спорта.

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http://tass.ru/sport/3859406

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dv2205

никто такого делать не будет и где ты был когда сам был в вада

21:26

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