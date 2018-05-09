Фетисов - о допинговом скандале: "Все, в том числе люди из ВАДА, заинтересованы, чтобы все закончилось"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил надежду, что ситуация с допингом в российском спорте благополучно разрешится, а незаслуженно наказанные спортсмены добьются справедливости.

– Наш спорт остается под огромным давлением. Конечно, это влияет на спортсменов, тренеров и всех тех, кто причастен к высоким результатам наших атлетов, - цитирует RT Фетисова. - Конечно, для всех эта ситуация печальна. И я говорю не только о российском сегменте спорта, но и о европейском, о мировом. Слишком много вокруг этого скандалов, слишком много разговоров ни о чем. Уже забывается, что спорт был придуман ради мира во всем мире. Нам надо искать выход из этой ситуации, прошло уже три года с ее начала. Необходимо идти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, доказывать, что сказанное в докладе Макларена не является правдой. После этого можно выстраивать отношения с международными федерациями, чтобы будущие поколения спортсменов могли спокойно заниматься своим делом.

Это очень непросто. Но все, в том числе люди из ВАДА, с которыми я общался, заинтересованы в том, чтобы все это закончилось. Есть пример того, что все возможно, – спортсмены, которых дисквалифицировал МОК, смогли обжаловать это решение и доказать свою невиновность, они вернули себе свою репутацию и медали. Для меня как для спортсмена, который всегда был чист, эта история была очень странной. Если наказываешь за что-то, то надо предъявлять за что. А если доказательств нет, то надо брать свои слова назад. Такое не должно повторяться ни с кем другим, нужно защищать права чистых спортсменов.