Федерация раскритиковала японского гребца, который подсыпал соперникам допинг

Японская федерация гребли на байдарках и каноэ выступила с заявлением по поводу дисквалификации Ясухиро Судзуки, который долгое время подсыпал соперникам допинг. Сегодня, 9 января, стало известно о том, что спортсмен был отстранен от выступлений на 8 лет.

"Чрезвычайно гнусный поступок Судзуки —не что иное, как отрицание духа честного спорта, – говорится в сообщении федерации. – Из-за этого совет директоров решил дисквалифицировать его".

Отметим, что Судзуки и ранее был уличен в неспортивном поведении – он несколько раз крал у соперников спортивный инвентарь. В сентябре 2017 года он подсыпал своему сопернику, кандидату в сборную Японии Сэйдзи Комацу анаболический стероид метандиенон, относящийся к запрещенным препаратам.