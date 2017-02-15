Fancy Bears: "ВАДА разрешало канадской спортсменке принимать допинг восемь лет"

Хакерская группировка Fancy Bears предоставила документы, в которых говорится о том, что ВАДА предоставило 51-летней канадской спортсменке Синтии Мейер (стендовая стрельба) два терапевтических исключения на ежедневное применение тамоксифена с разницей в шесть лет, информирует RT.

Сообщается, что первое исключение было выписано канадке в 2009 году на пять лет, второе – в 2015 году на три года.

Тамоксифен входит в реестр запрещенных препаратов ВАДА как гормон и модулятор роста.