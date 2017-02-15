Fancy Bears: "ВАДА разрешало канадской спортсменке принимать допинг восемь лет"

Хакерская группировка Fancy Bears предоставила документы, в которых говорится о том, что ВАДА предоставило 51-летней канадской спортсменке Синтии Мейер (стендовая стрельба) два терапевтических исключения на ежедневное применение тамоксифена с разницей в шесть лет, информирует RT.
Сообщается, что первое исключение было выписано канадке в 2009 году на пять лет, второе – в 2015 году на три года.
Тамоксифен входит в реестр запрещенных препаратов ВАДА как гормон и модулятор роста.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/359446-fancy-bears-wada-razreshaet-kanadke
Zico1
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17:08