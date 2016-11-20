Fancy Bears сфабриковали 18 случаев применения допинга по терапевтическим исключениям

Медицинский директор ВАДА Алан Вернец сообщил, что некоторые документы по поводу принятия запрещенных препаратов по терапевтическим исключениям были сфабрикованы хакерской группой Fancy Bears. По его словам, это касается 18 случаев. При этом Вернец добавил, что система базы данных спортсменов АДАМС взломана не была.

Напомним, как ранее сообщалось, Fancy Bears несколько месяцев назад взломали эту базу данных, после чего стали известны имена спортсменов, употреблявшие запрещенные препараты по терапевтическим исключениям. Вернец сообщил, что всего было раскрыто 228 случаев применения запрещенных препаратов по терапевтичсеким исключениям. Они принадлежали в общей сложности 127 спортсменам.

– Все началось с этих кибер-атак, – цитирует Вернеца insidethegames. – Сама система АДАМС взломана не была. Однако в результате утечки 228 сертификатов от 127 спортсменов стали достоянием общественности. При этом 18 документов были сфабрикованы.