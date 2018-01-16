11:00 | ДОПИНГ

Fancy Bears представили новые обвинения в адрес ВАДА

Хакеры из Fancy Bears напечатали про ВАДА письмо с того света. Фото REUTERS
Хакеры из Fancy Bears напечатали про ВАДА письмо с того света. Фото REUTERS
19

Группировка хакеров Fancy Bears в Твиттере опубликовала письмо бывшего почетного члена МОК, экс-главы Международного союза велосипедистов (UCI) Хайна Вербруггена, который обвинил Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). В документе от октября 2016 года голландец, скончавшийся в июне 2017 года, обращается к президенту МОК Томасу Баху.

Вербругген пытается донести до главы олимпийского движения, что со времени основания ВАДА в 1999 году агентство использовалось только в политических целях, а не боролось с использованием допинга. Также бывший почетный член МОК обвинял бывшего президента ВАДА Ричарда Паунда в использовании ресурсов агентства для борьбы с МОК.

В ВАДА назвали Fancy Bears "преступниками" // Чем хакеры могут навредить Олимпиаде?

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (19)
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Lexys1

Одни миллиардеры воюют с другими, у первых преимущество в виде непонятно кому подконтрольной ВАДА, которая претендует на контроль над мировыми спортивными институтами, вторым приходится отбиваться и приносить в жертву наиболее слабых, т.е. нас - у нас нет глобальной медиаподдержки и подконтрольных нам мировых институтов.

17:30

Lexys1

А теперь вспомним невероятные успехи британских велокиборгов на Олимпиаде в Рио - ребята, англосаксонская мафия не только своих продвигает, но и хочешь захватить контроль над МОК и ФИФА - отсюда и скандалы, инициируемые англосаксонской ВАДА. При этом на них работают и англосаксонские спецслужбы и масс-медиа, и даже (бывшие) футболисты, вспомним заявления того же Линекера. А наезды на Россию это попутно. Ну и опять же месть, за то, что англосаксам ЧМ не дали. Англосаксы - 500 лет успешных козней по всему миру, по сравнению с ними мы как младенцы рядом с матерыми дельцами.

17:23

Есть мнение...

И чё? Сенсация?

16:41

Fedor062

Т.к. в русских корнях "мишек" сомнений ни у кого нет, то, по-моему, они делают только хуже. Вам может быть и хуже)))

14:16

fcsmfan

Компромата здесь ноль, а получено это письмо преступным путём. В данном случае взлом переписки преступление более значимое, чем "компромат" в этой самой переписке. Т.к. в русских корнях "мишек" сомнений ни у кого нет, то, по-моему, они делают только хуже.

14:12

whistler2012

Контора (ВАДА), не имеющая ничего даже близко к науке, использующая "секретные", не имеющие научного обоснования методы, скорее относящиеся к изотерике, даже не пытающаяся как-то обосновать включение в списки запрещенных тех или иных веществ, не может работать в целях борьбы с допингом. С допингом можно бороться только честными, открытыми, научными методами! По большинству внесенных в списки препаратов у ВАДА не проводились даже исследования по их влиянию на результаты и срокам вывода их из организма человека, а потому, если вдруг все же проводились реальные исследования проб, а не изотерические, то спортсменов, не употреблявших такие вещества после запрета все равно отстраняли от соревнований. Это чистая политика и чистый бизнес на давлении и унижении настоящих чистых и честных спортсменов.

13:54

Разбанен досрочно

Dolphin75, в отставку??? хорошая отставка в вице-премьеры...

13:33

streletc1783

spetrov ...streletc1783, зря ты так про было понятно. Есть у нас персонажи, кто и сейчас готов с этим поспорить. :) Так на то они и персонажи,что о них думать?Эти зомболюди отстаивают любую пропагандистскую ложь,лишь бы она была направлена против России.Радует только то что как заметил один писатель - у нас в отличии от других стран каждый сходит с ума по свойму.Стадного чувства меньше чем у других,вот и сложно им с нами.

13:21

capitan76

Dolphin75 Милдронат до сих пор рекламируется по ТВ. 12:39 И ведь платят за рекламу господа из евросоюза, то бишь латыши. Смешной ты, 75-ый...

13:00

whistler2012

Dolphin75, столько времени прошло, а ты так и не понял, что мельдоний - хорошее лекарство, как аспирин, и нисколько не допинг.

12:45

Dolphin75

Милдронат до сих пор рекламируется по ТВ.

12:39

Dolphin75

Сколько угодно можно трещать о "заговоре буржуинов" и корчить из себя невинную жертву. Министр спорта ушёл в отставку, вполне красноречивый жест. Его бы примеру и остальные последовать должны, да больно страшно за свою судьбинушку вне трона.

12:32

Dolphin75

spetrov ___ подавляющее большинство из них еще ничто не сделало грязными 12:19 ___________ Можно эту фразу перевести на русский язык?

12:28

Kotletus

@Maishas Нет, но он делает руководство ВАДА грязными... Т.е. как и утверждалось ранее идет борьба различных группировок. Интересна ссылка на Анго-Саксонский союз от западного политика...

12:24

spetrov

Maishas ( опять новый ник в подобных ветках :), подавляющее большинство из них еще ничто не сделало грязными, если не принимать во внимание наветы заинтересованых лиц.

12:19

Maishas

Ну всё. Этот перехваченный е-майл мёртвого велосипедиста делает всех российских спортсменов чистыми.

12:07

spetrov

streletc1783, зря ты так про было понятно. Есть у нас персонажи, кто и сейчас готов с этим поспорить. :)

11:58

streletc1783

Было понятно с самого начала.Это только первые капли - ливень впереди!Смоет волной всех.

11:31

whistler2012

Совершенно справедливые выводы в отношении ВАДА. Я тоже с самого начала деятельности этой организации видел ее политическую функцию. Предлагаю, всех деятелей ВАДА во главе с Паундом отправить на море Лаптевых.

11:08