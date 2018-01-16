Fancy Bears представили новые обвинения в адрес ВАДА

Группировка хакеров Fancy Bears в Твиттере опубликовала письмо бывшего почетного члена МОК, экс-главы Международного союза велосипедистов (UCI) Хайна Вербруггена, который обвинил Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). В документе от октября 2016 года голландец, скончавшийся в июне 2017 года, обращается к президенту МОК Томасу Баху.
Вербругген пытается донести до главы олимпийского движения, что со времени основания ВАДА в 1999 году агентство использовалось только в политических целях, а не боролось с использованием допинга. Также бывший почетный член МОК обвинял бывшего президента ВАДА Ричарда Паунда в использовании ресурсов агентства для борьбы с МОК.
Today Fancy Bears' HT publishes the IOC Honorary Member Hein Verbruggen's private letter to the IOC President Thomas Bach. pic.twitter.com/bUWxokBZKL– Fancy Bears' HT (@FancyBears) 15 января 2018 г.
The former President Dick Pound who retired in 2007 still has a dominant position in WADA. He uses WADA as a tool to fight the IOC. pic.twitter.com/oeGy1Af69Y– Fancy Bears' HT (@FancyBears) 15 января 2018 г.
В ВАДА назвали Fancy Bears "преступниками" // Чем хакеры могут навредить Олимпиаде?
Lexys1
Одни миллиардеры воюют с другими, у первых преимущество в виде непонятно кому подконтрольной ВАДА, которая претендует на контроль над мировыми спортивными институтами, вторым приходится отбиваться и приносить в жертву наиболее слабых, т.е. нас - у нас нет глобальной медиаподдержки и подконтрольных нам мировых институтов.
17:30
Lexys1
А теперь вспомним невероятные успехи британских велокиборгов на Олимпиаде в Рио - ребята, англосаксонская мафия не только своих продвигает, но и хочешь захватить контроль над МОК и ФИФА - отсюда и скандалы, инициируемые англосаксонской ВАДА. При этом на них работают и англосаксонские спецслужбы и масс-медиа, и даже (бывшие) футболисты, вспомним заявления того же Линекера. А наезды на Россию это попутно. Ну и опять же месть, за то, что англосаксам ЧМ не дали. Англосаксы - 500 лет успешных козней по всему миру, по сравнению с ними мы как младенцы рядом с матерыми дельцами.
17:23
Есть мнение...
И чё? Сенсация?
16:41
Fedor062
Т.к. в русских корнях "мишек" сомнений ни у кого нет, то, по-моему, они делают только хуже. Вам может быть и хуже)))
14:16
fcsmfan
Компромата здесь ноль, а получено это письмо преступным путём. В данном случае взлом переписки преступление более значимое, чем "компромат" в этой самой переписке. Т.к. в русских корнях "мишек" сомнений ни у кого нет, то, по-моему, они делают только хуже.
14:12
whistler2012
Контора (ВАДА), не имеющая ничего даже близко к науке, использующая "секретные", не имеющие научного обоснования методы, скорее относящиеся к изотерике, даже не пытающаяся как-то обосновать включение в списки запрещенных тех или иных веществ, не может работать в целях борьбы с допингом. С допингом можно бороться только честными, открытыми, научными методами! По большинству внесенных в списки препаратов у ВАДА не проводились даже исследования по их влиянию на результаты и срокам вывода их из организма человека, а потому, если вдруг все же проводились реальные исследования проб, а не изотерические, то спортсменов, не употреблявших такие вещества после запрета все равно отстраняли от соревнований. Это чистая политика и чистый бизнес на давлении и унижении настоящих чистых и честных спортсменов.
13:54
Разбанен досрочно
Dolphin75, в отставку??? хорошая отставка в вице-премьеры...
13:33
streletc1783
spetrov ...streletc1783, зря ты так про было понятно. Есть у нас персонажи, кто и сейчас готов с этим поспорить. :) Так на то они и персонажи,что о них думать?Эти зомболюди отстаивают любую пропагандистскую ложь,лишь бы она была направлена против России.Радует только то что как заметил один писатель - у нас в отличии от других стран каждый сходит с ума по свойму.Стадного чувства меньше чем у других,вот и сложно им с нами.
13:21
capitan76
Dolphin75 Милдронат до сих пор рекламируется по ТВ. 12:39 И ведь платят за рекламу господа из евросоюза, то бишь латыши. Смешной ты, 75-ый...
13:00
whistler2012
Dolphin75, столько времени прошло, а ты так и не понял, что мельдоний - хорошее лекарство, как аспирин, и нисколько не допинг.
12:45
Dolphin75
Милдронат до сих пор рекламируется по ТВ.
12:39
Dolphin75
Сколько угодно можно трещать о "заговоре буржуинов" и корчить из себя невинную жертву. Министр спорта ушёл в отставку, вполне красноречивый жест. Его бы примеру и остальные последовать должны, да больно страшно за свою судьбинушку вне трона.
12:32
Dolphin75
spetrov ___ подавляющее большинство из них еще ничто не сделало грязными 12:19 ___________ Можно эту фразу перевести на русский язык?
12:28
Kotletus
@Maishas Нет, но он делает руководство ВАДА грязными... Т.е. как и утверждалось ранее идет борьба различных группировок. Интересна ссылка на Анго-Саксонский союз от западного политика...
12:24
spetrov
Maishas ( опять новый ник в подобных ветках :), подавляющее большинство из них еще ничто не сделало грязными, если не принимать во внимание наветы заинтересованых лиц.
12:19
Maishas
Ну всё. Этот перехваченный е-майл мёртвого велосипедиста делает всех российских спортсменов чистыми.
12:07
spetrov
streletc1783, зря ты так про было понятно. Есть у нас персонажи, кто и сейчас готов с этим поспорить. :)
11:58
streletc1783
Было понятно с самого начала.Это только первые капли - ливень впереди!Смоет волной всех.
11:31
whistler2012
Совершенно справедливые выводы в отношении ВАДА. Я тоже с самого начала деятельности этой организации видел ее политическую функцию. Предлагаю, всех деятелей ВАДА во главе с Паундом отправить на море Лаптевых.
11:08