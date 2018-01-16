Fancy Bears представили новые обвинения в адрес ВАДА

Хакеры из Fancy Bears напечатали про ВАДА письмо с того света. Фото REUTERS

Группировка хакеров Fancy Bears в Твиттере опубликовала письмо бывшего почетного члена МОК, экс-главы Международного союза велосипедистов (UCI) Хайна Вербруггена, который обвинил Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). В документе от октября 2016 года голландец, скончавшийся в июне 2017 года, обращается к президенту МОК Томасу Баху.

Вербругген пытается донести до главы олимпийского движения, что со времени основания ВАДА в 1999 году агентство использовалось только в политических целях, а не боролось с использованием допинга. Также бывший почетный член МОК обвинял бывшего президента ВАДА Ричарда Паунда в использовании ресурсов агентства для борьбы с МОК.

Today Fancy Bears' HT publishes the IOC Honorary Member Hein Verbruggen's private letter to the IOC President Thomas Bach. pic.twitter.com/bUWxokBZKL – Fancy Bears' HT (@FancyBears) 15 января 2018 г.

The former President Dick Pound who retired in 2007 still has a dominant position in WADA. He uses WADA as a tool to fight the IOC. pic.twitter.com/oeGy1Af69Y – Fancy Bears' HT (@FancyBears) 15 января 2018 г.

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