Fancy Bears: пловец Фелпс принимал габапентин

Из предоставленных хакерской группировкой Fancy Bears документов стало известно, что принимал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс во время соревнований.
Во время Arena Pro Swim Series в апреле 2016 года Фелпс указал в анкете при сдаче допинг-пробы, что принимал накануне три таблетки габапентина. Это противоэпилептическое лекарство, использующееся для лечения эпилепсии, а также нейропатической боли. Габапентин не входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства.
Ранее Fancy Bears раскрыли переписку Международного олимпийского комитета с Ричардом Маклареном о российских официальных лицах.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/359046-fancy-bears-felps-gabapentin
shpasic
рисковал здоровьем человек - с эпилепсией, да под водой! молодчина, что тут скажешь!
15:01
zukunft
Ну и?
14:50