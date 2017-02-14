14:34 | ДОПИНГ

Fancy Bears: пловец Фелпс принимал габапентин

0
0
0
0
2

Из предоставленных хакерской группировкой Fancy Bears документов стало известно, что принимал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс во время соревнований.

Во время Arena Pro Swim Series в апреле 2016 года Фелпс указал в анкете при сдаче допинг-пробы, что принимал накануне три таблетки габапентина. Это противоэпилептическое лекарство, использующееся для лечения эпилепсии, а также нейропатической боли. Габапентин не входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства.

Ранее Fancy Bears раскрыли переписку Международного олимпийского комитета с Ричардом Маклареном о российских официальных лицах.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/359046-fancy-bears-felps-gabapentin

0
0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

рисковал здоровьем человек - с эпилепсией, да под водой! молодчина, что тут скажешь!

15:01

zukunft

Ну и?

14:50

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ