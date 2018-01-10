Fancy Bears обнародуют новую информацию о спорте

Хакерская группировка Fancy Bears, известная по взлому базы данных ВАДА и публикации информации о терапевтических исключениях, в своем Твиттере анонсировала публикацию новых данных о спорте.
- Вы готовы к новой порции? - отмечается в сообщении.
Сообщение сопровождается коллажем на фоне долларовой купюры, на котором изображены президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, президент ВАДА Крейга Риди.
Are you ready for some new stuff? pic.twitter.com/BAeveVVpUL– Fancy Bears' HT (@FancyBears) 10 января 2018 г.
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