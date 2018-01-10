14:44 | ДОПИНГ

Fancy Bears обнародуют новую информацию о спорте


Хакерская группировка Fancy Bears, известная по взлому базы данных ВАДА и публикации информации о терапевтических исключениях, в своем Твиттере анонсировала публикацию новых данных о спорте.

- Вы готовы к новой порции? - отмечается в сообщении.

Сообщение сопровождается коллажем на фоне долларовой купюры, на котором изображены президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, президент ВАДА Крейга Риди.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий