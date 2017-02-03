Fancy Bears: МОК требовал от Макларена доказательства вины россиян

Хакерская группировка Fancy Bears представила письмо Международного олимпийского комитета (МОК) с запросом к канадскому юристу Ричарду Макларену, в котором содержится просьба предоставить доказательства вины российских официальных лиц в допинговом заговоре, информирует RT.

МОК отправил Макларену таблицу, в которой собрана вся информация об упомянутых в его докладе россиянах и задаются уточняющие вопросы о степени их вины по предъявленным обвинениям.

В частности, МОК просит подробно обосновать упоминание в докладе вице-премьера Виталия Мутко, бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Всего в запросе МОК значатся 16 россиян. Макларен должен был ответить МОК 9 января 2017 года. Само письмо было направлено ему 19 декабря 2016-го.

Напомним, что доклад Макларена о допинге в российском спорте был опубликован в двух частях 18 июля и 9 декабря 2016 года. Он посвящен расследованию в отношении махинаций с российскими допинг-пробами до и во время зимней Олимпиады в Сочи.