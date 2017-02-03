Fancy Bears: МОК требовал от Макларена доказательства вины россиян

Хакерская группировка Fancy Bears представила письмо Международного олимпийского комитета (МОК) с запросом к канадскому юристу Ричарду Макларену, в котором содержится просьба предоставить доказательства вины российских официальных лиц в допинговом заговоре, информирует RT.
МОК отправил Макларену таблицу, в которой собрана вся информация об упомянутых в его докладе россиянах и задаются уточняющие вопросы о степени их вины по предъявленным обвинениям.
В частности, МОК просит подробно обосновать упоминание в докладе вице-премьера Виталия Мутко, бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Всего в запросе МОК значатся 16 россиян. Макларен должен был ответить МОК 9 января 2017 года. Само письмо было направлено ему 19 декабря 2016-го.
Напомним, что доклад Макларена о допинге в российском спорте был опубликован в двух частях 18 июля и 9 декабря 2016 года. Он посвящен расследованию в отношении махинаций с российскими допинг-пробами до и во время зимней Олимпиады в Сочи.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/355710-fancy-bears-mok-maklaren
mobile_actor
Brother Beyond, Вы только что вышли из тайги, гдe провели последние 5 лет?
19:49 3 февраля
Brother Beyond
Если бы у макларена были хоть какие-то доказательства, кроме иудиных бредней родченкова и степановых, их давно бы уже опубликовали все западные СМИ. Не оглашает он их по одной простой причине - ни одного реального, юридически значимого факта, кроме слов перебежчиков, у него нет. А те за свои 30 серебренников и не такого напоют. Когда о них начнут забывать, они придумают, что Путин с директором ФСБ лично эти "коктейли" смешивали и в спортсменов вливали.
14:06 3 февраля
rusfed 2.0
Это ж ни для кого не секрет. Эту свою позицию МОК огласил еще до начала Игр в Рио, и именно поэтому нашу сборную к Играм допустили
12:58 3 февраля
fansk
puzzar из чего это видно? видимо,больное воображение и плохое знание английского языка сыграли свою роль
12:41 3 февраля
puzzar
mobile_actor Макларен, следовательно, был недалек от истины, когда говорил, что за ним велась слежка во время его работы над докладами.___________ из чего это видно?
11:42 3 февраля
mobile_actor
Макларен, следовательно, был недалек от истины, когда говорил, что за ним велась слежка во время его работы над докладами.
11:11 3 февраля
RoyalHunter
и чё?
10:05 3 февраля
Гаттузо зол!
Да не будет он отвечать. Ему толком сказать нечего. Будет готовить третью часть своего тухлого докладишки, теперь опираясь на бред этого бегуна ноунейма нарика, как там его.... нового павлика морозова.
10:00 3 февраля