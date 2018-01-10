14:58 | ДОПИНГ

Fancy Bears: Макларен получил политический заказ исключить Россию из числа участников Олимпийских игр

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Хакерская группировка Fancy Bears, известная по взлому базы данных ВАДА и публикации информации о терапевтических исключениях, обнародовала новую информацию о мировом спорте.

 
Дольф СЕГААР (справа)."Без допроса Родченкова обвинять россиян нельзя"

В этот раз хакерам удалось получить доступ к переписке спортивных чиновников МОК и ВАДА, главной темой которой является не борьба с допингом, а перемещение очага влияния на мировой спорт из Европы в англоязычные страны, в частности США и Канаду.

Также хакерам удалось получить доступ к переписке независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, известного по докладам о допинге в российском спорте, с представителями МОК. 

Как пишет Fancy Bears на своем официальном сайте, его целью была не борьба с допингом, а получение преимущества для англосаксов в игре против МОК. Отмечается, что поначалу Макларен охотно сотрудничал с комиссиями МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида. 

Однако затем он стал этого избегать и при публикации второй части своего доклада получил четкий политический заказ добиться отлучения сборной России от Олимпиад и дискредитации самого МОК во всем олимпийском движении. Это бы позволило ВАДА дальше действовать в своих интересах и расширить свое влияние в мировом спорте.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Тётка

Джон....Сильвер После начисто проигранного боя - поздно махать кулаками! Кому теперь нужны эти "сенсации".../////////////ДА БОЯ ЕЩЁ НИКАКОГО НЕТ.ВСЕ ПОД КОЛПАКОМ АМЕРИКОСОВ,НАПЕЧАТАЛИ СВОИ ДОЛЛАРЫ И КУПИЛИ ВСЕХ.ВОТ ВСЕ И ПЛЯШУТ ПОД ИХ ДУДКУ.РОССИЯ ИМ ОКАЗАЛАСЬ НЕ ПО ЗУБАМ.СКОРО БУДЕТ ОТВЕТНЫЙ ТЫЧОК,ОТ КОТОРОГО НЕ ПОЗДАРОВИТЬСЯ ЭТИМ ШАВКАМ.

16:25

Странник-777

Ага, а агенты ЦРУ насильно пичкали наших идеальных спортсменов ужасным допингом... У одного только Чегина более 20 воспитанников "случайно" были пойманы на допинге. Если это - не система, то что это???

16:25

MikleOKid

Замечательные документики: Сами себе задают вопрос "Какие наши доказательства?":))! Все утверждения основаны на электронных документах с зачириканными ручкой адресами и именами, словах Родченкова и еще одного анонимного свидетеля (причем свои слова они подтверждать в суде не хотят :)) и дневнике Родченкова, который комиссиям МОК Макларен не отдает :))! Очень смешно, если бы не было так грустно...

16:19

top220

А разве кто то в этом сомневался? Ха-ха! Позорные "олимпийские" американо-мелкобританские политические игры!

15:52

Джон....Сильвер

После начисто проигранного боя - поздно махать кулаками! Кому теперь нужны эти "сенсации"...

15:50