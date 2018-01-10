Fancy Bears: Макларен получил политический заказ исключить Россию из числа участников Олимпийских игр

Хакерская группировка Fancy Bears, известная по взлому базы данных ВАДА и публикации информации о терапевтических исключениях, обнародовала новую информацию о мировом спорте.
В этот раз хакерам удалось получить доступ к переписке спортивных чиновников МОК и ВАДА, главной темой которой является не борьба с допингом, а перемещение очага влияния на мировой спорт из Европы в англоязычные страны, в частности США и Канаду.
Также хакерам удалось получить доступ к переписке независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, известного по докладам о допинге в российском спорте, с представителями МОК.
Как пишет Fancy Bears на своем официальном сайте, его целью была не борьба с допингом, а получение преимущества для англосаксов в игре против МОК. Отмечается, что поначалу Макларен охотно сотрудничал с комиссиями МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида.
Однако затем он стал этого избегать и при публикации второй части своего доклада получил четкий политический заказ добиться отлучения сборной России от Олимпиад и дискредитации самого МОК во всем олимпийском движении. Это бы позволило ВАДА дальше действовать в своих интересах и расширить свое влияние в мировом спорте.
#WADA vs. #IOC: Fight for Clean Sport or Fight for Power?https://t.co/BilThN5PKb pic.twitter.com/O4ZTQSQasY– Fancy Bears' HT (@FancyBears) 10 января 2018 г.
Тётка
Джон....Сильвер После начисто проигранного боя - поздно махать кулаками! Кому теперь нужны эти "сенсации".../////////////ДА БОЯ ЕЩЁ НИКАКОГО НЕТ.ВСЕ ПОД КОЛПАКОМ АМЕРИКОСОВ,НАПЕЧАТАЛИ СВОИ ДОЛЛАРЫ И КУПИЛИ ВСЕХ.ВОТ ВСЕ И ПЛЯШУТ ПОД ИХ ДУДКУ.РОССИЯ ИМ ОКАЗАЛАСЬ НЕ ПО ЗУБАМ.СКОРО БУДЕТ ОТВЕТНЫЙ ТЫЧОК,ОТ КОТОРОГО НЕ ПОЗДАРОВИТЬСЯ ЭТИМ ШАВКАМ.
16:25
Странник-777
Ага, а агенты ЦРУ насильно пичкали наших идеальных спортсменов ужасным допингом... У одного только Чегина более 20 воспитанников "случайно" были пойманы на допинге. Если это - не система, то что это???
16:25
MikleOKid
Замечательные документики: Сами себе задают вопрос "Какие наши доказательства?":))! Все утверждения основаны на электронных документах с зачириканными ручкой адресами и именами, словах Родченкова и еще одного анонимного свидетеля (причем свои слова они подтверждать в суде не хотят :)) и дневнике Родченкова, который комиссиям МОК Макларен не отдает :))! Очень смешно, если бы не было так грустно...
16:19
top220
А разве кто то в этом сомневался? Ха-ха! Позорные "олимпийские" американо-мелкобританские политические игры!
15:52
Джон....Сильвер
После начисто проигранного боя - поздно махать кулаками! Кому теперь нужны эти "сенсации"...
15:50