Fancy Bears: Канада поручила Макларену обвинить Россию в нарушении антидопинговых правил

По информации портала Fancy Bears, правительство Канады организовывала государственную программу в области спорта под общим названием "Завоевание подиума". Программа была запущена еще в 2005 году из-за неудачного выступления сборной на Олимпийских играх.
Канадский олимпийский комитет пообещал сделать страну главной спортивной державой. Спонсировало проект государство. Канада выбрала Россию в качестве цели для борьбы с допингом и поручили адвокату, независимому эксперту ВАДА Ричарду Макларену возглавить расследование, которое проводило ВАДА по поручению правительства.
Напомним, 5 декабря прошлого года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, что не позволит сборной России выступить на Играх в Южной Корее в полном составе. Решение было вынесено на основании отчетов двух комиссий МОК – под руководством Дениса Освальда (занимался перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи) и Самуэля Шмида (расследовал дело о существовании в России институциональной системы поддержки использования допинга спортсменами).
По результатам деятельности комиссии Освальда результаты 43 российских спортсменов с Игр-2014 были аннулированы, также они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.
whistler2012
КАК НАДЛОМИЛИ ТОМАСА БАХА. Ч2. С самого начала Олимпийских игр нового времени США использовали их в далеких от спорта целях. Так в 1904 году организаторы Олимпиады в Сент-Луисе провели в их рамках так называемые «антропологические дни» для эскимосов, филиппинцев, индейцев, чтобы сравнить их спортивные умения с представителями европеоидной расы. Они соревновались в беге, прыжках в высоту, стрельбе из лука и метании копья. Победителям вручался американский флаг вместо золотых медалей. Последние Игры перед Второй мировой войной состоялись в 1936 году в Берлине. Право проведения Олимпиады столице Германии было предоставлено ещё в 1931 году, но два года спустя к власти пришли нацисты. Комиссия МОК, приезжавшая в Берлин с проверкой состояния дел, осталась вполне довольной и попытки переноса и бойкота берлинской Олимпиады сорвались. Во многом это произошло благодаря Соединенным Штатам –президент НОК США Эвери Брендедж сделал публичное заявление о том, что бойкот — это «чуждая духу Америки идея, заговор в целях политизировать Олимпийские игры», а «евреи должны понимать, что они не могут использовать Игры как оружие в их борьбе против нацистов». Ну, а потом против нашей страны стали применять другое оружие – обвинения в допинге. Так на зимней Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити женская команда России по лыжным гонкам не смогла выступить в эстафете, поскольку две её участницы были обвинены в применении допинга непосредственно перед стартом, когда замены были уже невозможны. У российского биатлониста Павла Ростовцева, одного из фаворитов Олимпиады, забор крови на допинг был произведён непосредственно перед стартом. В результате спортсмен провалил гонку. Ну, что творится с этим делом сейчас – всем уже известно… В печать уже попали сведения о том, что в политических целях использовалось и созданное МОК Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Недавно участники хакерской группировка Fancy Bears обнародовали открытое письмо бывшего почетного члена МОК и экс-президента Международного союза велосипедистов (UCI) Хейна Вербруггена с обвинениями в адрес ВАДА. По сути, Вербругген обращался к Томасу Баху с просьбой обратить внимание на то, что ВАДА с момента своего основания использовалось не для борьбы с допингом, а сугубо в политических целях.В документе содержится обвинение в адрес экс-президента ВАДА Ричарда Паунда в использовании ВАДА для борьбы с МОК. Также в нем говорится, что комиссия ВАДА, которой руководит Ричард Макларен, тесно связана с американским ФБР. Эксперты Fancy Bears установили также, что член исследовательской группы Ричард Янг является партнером международной юридической компании Bryan Cave. Янг отвечает за сотрудничество между Маклареном и научным директором МОК Ричардом Баджеттом, а компания Bryan Cave известна тесным сотрудничеством с ФБР. В этой связи неудивительно, что один из лучших сотрудников Bryan Cave Хэл Голдсмит получил премию директора ФБР. А из сообщений Ричарда Макларена становится понятно, что главный следователь Мартин Дюббей также связан с ФБР.
23:20
whistler2012
mobile_actor, у тебя явно что-то с мозгами. Уже на ОИ 2002 команду России дискриминировали с помощью созданной американцами ВАДА. Я же помню как нам на ОИ лично Паунд бегал за нашими чемпионами. Так что все данные о медалях на ОИ не отражают реальной силы команды России.
23:15
mobile_actor
Чисто для справки: в Солт-Лэйк Сити, в 2002 году, Канада была на четвертом месте в медальном зачете с 17 медалями (из них 7 золотых), что больше, чем взяла тогда Россия. Это неудачное выступление?
23:06
fedland
Вот бы нам найти свой запорожец супротив их макларена. Горбатый устроил бы им головомойку, что небо с овчинку покажется...
23:04
mobile_actor
В Кремле думали, что со Штатами тягаются, а оказалось, что кремлевских Канада сделала легким движением руки Макларена.
22:57
whistler2012
КАК НАДЛОМИЛИ ТОМАСА БАХА. Однако ничего удивительного в этом нынешнем пируэте господина Баха нет. Удивительно другое: как он еще так долго продержался в позиции «нейтралитета». У нас об этом как-то мало писали, но после его решения о допуске России на Игры в Бразилию и грандиозного успеха нашей страны на Олимпиаде в Сочи на бедного Баха на Западе, особенно на его родине в Германии, обрушился буквально шквал яростной критики. «Пуделем Путина» назвал его тогда самый популярный немецкий еженедельник «Бильд». «Бах, и это известно многим, – писал «Бильд», – старый друг Кремля. По некоторым данным, русские в Германии весьма поспособствовали избранию Баха на этот пост. Возможно, сейчас он оказал им ответную услугу». А другой немецкий еженедельник «Цайт» обвинил Баха в коррупции и назвал его «высокооплачиваемым спортивным послом России». «Русофил и коррупционер – все как любит Путин», – так озаглавило свою статью это издание. На визги европейских СМИ еще можно было бы и наплевать, но Бах вскоре получил «черную метку» уже из Вашингтона. Причем от самого тогда уходящего президента США Барака Обамы, которому не понравилось еще, что в качестве столицы летней Олимпиады-2016 был выбран Рио-де-Жанейро, а не Чикаго.«Решения МОК по выбору городов – хозяев Игр коррумпированы. В этом МОК напоминает ФИФА», – прозрачно намекнул Барак Обама, обрушившись на Баха. «Чикаго был фаворитом в борьбе за право провести Игры 2016, но заявка Рио-де-Жанейро победила в споре с Мадридом, Токио и Чикаго. Решение было подтасовано», – добавил президент США. После этого было ясно, что и Томасу Баху придется не сладко и его ждет печальная судьба Блаттера. Пришлось бывшему чемпиону по фехтованию отложить шпагу в сторону и капитулировать… А что Томас Бах мог сделать? Ведь он отлично знал, кто в доме, т.е. в МОК хозяин. Ведь в Исполком Международного олимпийского комитета входят 14 человек, причем двое из них представители США, а большинство – из стран их сателлитов. Ни одного представителя от России в Исполкоме нет. Чуть ли не полностью от США зависит и бюджет МОК. Семь из тринадцати главных спонсоров МОК – крупные американские компании «Кока-Кола», «Дженерал Электрик», «ВИЗА» и другие, которые приносят больше половины бюджета Международного олимпийского комитета.
22:39
FINIX
Канада бзднуть без разрешения америки не может
22:38
whistler2012
Кто бы сомневался в том, работа Макларена хорошо материально мотивирована? Однако Канада, как преданный вассал, просто присоединилась к антироссийскому проекту хозяина.
22:35
sukhoy63
Канада всего лишь замаскированный штат пиндостана, всегда действует в русле политики вашингтонского обкома, одна из самых русофобских стран в мире. Чему тут удивляться?
22:33
mobile_actor
Ну, вот, а в России все это на Госдеп валили. А это все, оказывается, правительство Канады продумало еще в 2005 году.
22:12
Thomas_Boy_
Вернуть... Унизительно звучит. Отобрать. И никак иначе. АляскаНаша.
22:09
sailor1990
Вот никому не верил, а Мишкам верю. ну не могут эти люди с такими честными лицами врать. Кстати, кто они?
21:51
ravilius777
почему отобрать?? вернуть в родную гавань, накрайняк, в родные пенаты, с жестким осуждением Александра!! и переводом на аглицкий песни "Екатерина ты была не права" с непременной ротацией ее на RT, допрыгались
21:40
ShellSPb
Ну и дятлы же, надо было просто закупит препаратов от астмы, как норвежцы.
21:27
Thomas_Boy_
У канадцев Аляску отобрать проще. У американцев лучше Елисейские поля отжать. У этих лохов все равно ничего не растет, а мы там православную картошку и морковь посадим.
21:25
Да здравствуют ОИ - 2018 без РФ
ТОМАС...... Заодно, Аляску можно отобрать и у америкосов.. Пусть и ТЕ и ДРУГИЕ охреневают от ТАКОЙ наглости....
21:15
Thomas_Boy_
Я практически уверен, что Виталий Леонтич сотрудничал с Канадой. Он вредитель, а канадцы - враги. Виталия Леонтича надо расстрелять, а у Канады отобрать Аляску.
21:08
Да здравствуют ОИ - 2018 без РФ
А-ха-ха-хааааа.... А рассейский хаке-ке-ке-ке-керский портал ""фантастических мишек"" , случайно, не знает КТО МАМОНТАМ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД УСТРОИЛ?????
20:57
gruzovik62
Все подтверждается!! Так все и есть!!! Пора наступать!!! ОКР и Минспорта!!! Ау?
20:54
Dymanomashina
Скорее всего, так и было. Но желательно бы переписки увидеть..
20:35
rusfed 2.0
А где переписка/документы? Даже у родченкова вся оригинальная переписка с нагорных и прочими
20:32
allehandro
пора бы уже ракетки запустить на канаду
20:28
staerswimmer23
NapoliFC, так в соседней ветке мобильная уже призналась, что у них была государственная допинг программа
20:24
Джерри. Без Тома.
не люблю канадцев с Солт-Лейка, когда они хапнули вторые золотые медали в фигурке.
20:22
NapoliFC
Сейчас ЧМОКа и Ко придут и расскажут как все было:)
20:20
echo2011
Самое смешное во всём этом-упорно называть Макларена "независимым" экспертом.
20:20
dv2205
ах вот оказывается как было - пипец макларену
20:19
Brother Beyond
Это и так всем ясно.
20:18
andersen78
Не факт, но ажиотаж в западной прессе надо подогреть, чтоб изменить мнение пипла.
20:16
NapoliFC
Документы давайте.
20:09