Fancy Bears: Канада поручила Макларену обвинить Россию в нарушении антидопинговых правил

По информации портала Fancy Bears, правительство Канады организовывала государственную программу в области спорта под общим названием "Завоевание подиума". Программа была запущена еще в 2005 году из-за неудачного выступления сборной на Олимпийских играх.

Канадский олимпийский комитет пообещал сделать страну главной спортивной державой. Спонсировало проект государство. Канада выбрала Россию в качестве цели для борьбы с допингом и поручили адвокату, независимому эксперту ВАДА Ричарду Макларену возглавить расследование, которое проводило ВАДА по поручению правительства.

Напомним, 5 декабря прошлого года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, что не позволит сборной России выступить на Играх в Южной Корее в полном составе. Решение было вынесено на основании отчетов двух комиссий МОК – под руководством Дениса Освальда (занимался перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи) и Самуэля Шмида (расследовал дело о существовании в России институциональной системы поддержки использования допинга спортсменами).

По результатам деятельности комиссии Освальда результаты 43 российских спортсменов с Игр-2014 были аннулированы, также они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.