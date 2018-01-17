Fancy Bears: часть взятых во время Олимпиады-2016 допинг-проб не были зарегистрированы

Около 100 допинг-проб спортсменов не были внесены в систему ADAMS во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом говорится в переписке сотрудников МОК и ВАДА, которую канал RT получил от хакерской группировки Fancy Bears.

– После анализа мы выявили некоторые ошибки ввода данных, – подчеркнул сотрудник ВАДА Тим Рикеттс. – Около 100 образцов допинг-проб, исследованных в лаборатории в Рио, не были "сопоставлены" с атлетами в системе ADAMS. В 40 процентах случаев на емкости нанесен неверный код, поэтому анкеты необходимо перепроверить и внести изменения. В некоторых случаях эти образцы являются частью программы биологического паспорта спортсмена, поэтому данные о крови в настоящее время не отображаются в профиле.

Кроме того, количество участников Олимпиады-2016 с терапевтическими исключениями не соответствует показателям в системе ADAMS, куда вносится информация о каждом спортсмене.

Из письма представителя ВАДА медицинскому директору МОК Ричарду Баджету (отправленного 14 сентября 2016 года) следует, что на Играх-2016 выступили 52 спортсмена с сертификатами на терапевтические исключения, позволяющими применять запрещенные препараты в медицинских целях. Однако, согласно данным системы ADAMS, на Олимпиаде в Рио выступили лишь 44 атлета с заверенными документами.