Fancy Bears: бронзовый призер Олимпиады–2016 не был дисквалифицирован за допинг

Стали известны подробности переписки между сотрудником Международного олимпийского комитета Паскалем Уэбером, медицинским и научным директором МОК Ричардом Баджетом и главой отдела логистики МОК Шерин Тове-Фами.
В переписке, которую в распоряжение канала RT предоставила хакерская группировка Fancy Bears, отмечается, что южноафриканский триатлонист Генри Шуман не заполнил форму, предусматривающую указание применения запрещенных веществ в медицинских целях на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Для борьбы с лихорадкой за месяц до старта спортсмен принимал преднизолон, входящий в число запрещенных препаратов только в соревновательный период. Однако на Олимпиаде-2016 у Шумана не было сертификата терапевтического исключения, также не была заполнена необходимая форма.
Шуман завоевал бронзовую награду на Олимпиаде 2016 года в триатлоне, дело в его отношении так и не было открыто.
Источник: информатор ВАДА Степанова ежемесячно получает от МОК 2500 долларов //
Fancy Bears: часть взятых во время Олимпиады-2016 допинг-проб не были зарегистрированы //
Источник: в МОК подозревали, что спортсменка из Малайзии является мужчиной
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/471282-shuman-net-diskvalifikaciya-oi-rio
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Новая рубрика СЭ: "утренние новости от Fancy Bears", или свежая порция медвежьих какашек!
05:26
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Если дело не было открыто, то откуда известны все эти подробности?
01:38