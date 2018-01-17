Fancy Bears: бронзовый призер Олимпиады–2016 не был дисквалифицирован за допинг

Стали известны подробности переписки между сотрудником Международного олимпийского комитета Паскалем Уэбером, медицинским и научным директором МОК Ричардом Баджетом и главой отдела логистики МОК Шерин Тове-Фами.

В переписке, которую в распоряжение канала RT предоставила хакерская группировка Fancy Bears, отмечается, что южноафриканский триатлонист Генри Шуман не заполнил форму, предусматривающую указание применения запрещенных веществ в медицинских целях на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Для борьбы с лихорадкой за месяц до старта спортсмен принимал преднизолон, входящий в число запрещенных препаратов только в соревновательный период. Однако на Олимпиаде-2016 у Шумана не было сертификата терапевтического исключения, также не была заполнена необходимая форма.

Шуман завоевал бронзовую награду на Олимпиаде 2016 года в триатлоне, дело в его отношении так и не было открыто.

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Fancy Bears: часть взятых во время Олимпиады-2016 допинг-проб не были зарегистрированы //

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