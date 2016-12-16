Евгений Морозов: "Отмена ареста имущества не отменяет продолжения расследования дела Родченкова"

Спортивный юрист Евгений Морозов считает, что решение Мосгорсуда о снятии ареста с имущества Григория Родченкова связано с тем, что оно оформлено не на самого информатора ВАДА. Также он подчеркнул, что дело в отношении экс-главы Московской антидопинговой лаборатории продолжается.

– Арест имущества Родченкова – процессуальная мера, – сказал Морозов. – Отмена такого решения связана не с прекращением производства в целом по его делу, а с какими-то нарушениями. Зачастую случается так, что сначала имущество арестовывают, а только потом начинают выяснять, кому оно принадлежит.

Если суд отменил арест, вероятнее всего, имущество было оформлено не на Григория. Однако это никак не отменяет продолжения расследования дела Родченкова. Если будет найдено его имущество в России, то, скорее всего, будут предприняты меры по его аресту. (Любовь КОНЯЕВА)