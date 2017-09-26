Еще 5 антидопинговых агентств выступили за отстранение России от Олимпиады-2018, их общее число достигло 38

Институт Национальных антидопинговых организаций (iNADO) на своей странице в Фейсбуке сообщил, что инициативу по отстранению России от участия в Олимпийских играх 2018 года поддержали еще 5 антидопинговых агентств. К призыву отстранить российских спортсменов присоедились Бельгия, Италия, Кения, Латвия и Люксембург.

Таким образом, общее количество стран, выступивших против участия России в Пхенчхане-2018, достигло 38.

Напомним, что 14 сентября по итогам встречи членов iNADO 16 антидопинговых организаций выступили с заявлением, в котором призвали МОК не допустить сборную России к участию в Олимпиаде. К 19 сентября количество таких организаций возросло до 32. Вчера к заявлению присоединился Национальный антидопинговый центр Украины.

Украина собирается научить Россию чистому спорту