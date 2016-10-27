16:38 | ДОПИНГ

Еранина дисквалифицирована за невнесение данных о своем местонахождении

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Владимир Рубин, личный тренер российской конькобежки Елены Ераниной, сообщил, что спортсменка отстранена от соревнований за нарушение антидопингового законодательства в части информирования о своем местонахождении. Ранее конькобежка была дисквалифицирована до 11 мая 2017 года.

Еранина должна была внести информацию в систему АДАМС, чтобы допинг-офицер мог прибыть к ней для забора проб. В том случае, если спортсмен не вносит свои данные три раза, он получает дисквалификацию.

 - Елену наказали за то, что она вовремя не вносила данные о своем местонахождении в систему АДАМС, - приводит ТАСС слова Рубина. - Когда мне сообщили о ее первом нарушении, я тут же перезвонил Лене, а она сказала, что всю информацию отсылала. О последующих ее нарушениях меня никто не информировал, а о дисквалификации я узнал совсем недавно.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3739306

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