Елена Вяльбе: " Освальд сказал, что в документах Макларена нет ничего нового"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что адвокаты российских лыжников не имели возможности изучить пришедшие в воскресенье, 29 октября, документы от независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена и информатора агентства Григория Родченкова. По ее словам, руководитель комиссии МОК Денис Освальд подчеркнул, что в этих документах нет ничего нового.

Сегодня, 30 октября, в Лозанне состоялось заседание комиссии МОК под руководством Освальда, в котором приняли участие отстраненные российские лыжники. Оно длилось около 10 часов, но решение не было принято.

– Если учесть что только вчера пришли новые бумаги от Макларена и Родченкова, то, конечно, наши адвокаты не могли их изучить, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. – Хотя опять же Освальд повторил, что в принципе в этих новых бумагах ничего нового нет. Все только на словах Родченкова, которые некоторые наши оппоненты считают абсолютно правдивыми. Хотя там абсолютная ложь.