Елена Исинбаева: "Я справилась работой во главе наблюдательного совета РУСАДА"

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заявила, что довольна своей работой на посту во главе наблюдательного совета РУСАДА. Бывшая спортсменка отметила, что останется членом наблюдательного совета организации. Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило, что Исинбаева может стать послом "чистого" спорта в России.

– Цель я выполнила, я справилась, – цитирует ТАСС Исинбаеву. – Я знала, что, когда это сделаю, то должна буду уступить место. В этом году мы всей командой добьемся соответствия ВАДА. Я счастлива, это был колоссальный опыт, я рада, что справилась, и по-прежнему остаюсь в наблюдательном совете в качестве его члена.

Я буду совместно с нашими коллегами работать на благо спорта. Изменилось только то, что я передаю свое место новому председателю. Все нормально, все логично. Неважно, кто будет председателем, важно, чтобы наши спортсмены имели возможность выступить на Олимпийских играх. Новый председатель наблюдательного совета будет избираться из членов наблюдательного совета. На сегодня я председатель, но как только будут приняты поправки в устав, я стану представителем Олимпийского комитета России и не смогу вновь избираться на этот пост.