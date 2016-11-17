Елена Исинбаева: "Терапевтические исключения для спортсменов должны быть публичными"

Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева не согласна с существующей практикой терапевтических исключений для спортсменов. По ее словам, они должны быть публичными и оформляться независимым врачом.
Ранее стало известно, что запрещенные вещества на правах терапевтических исключений употребляли многие известные спортсмены.
- Мое выступление в МОК было по поводу терапевтических использований, - сказала Исинбаева. - Я категорически не согласна с этой практикой. Я считаю, что общество должно знать, кто и что принимает.
Будучи спортсменами, вы не принадлежите себе, а принадлежите миру. И мир должен знать, как вы зарабатываете свои медали. Если уж выписывается терапевтическое исключение, это должен делать независимый врач, никак не связанный с международной федерацией, и процедура должна быть абсолютно открыта. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
BlackKnight
Не надо апеллировать к врачебной тайне, так как глупо прикрываться последним "фиговым листком", оставшимся на спортсмене, когда с него сняли уже львиной долю прав человека, действующих для остальных цивилизованных людей. Во первых, это снизит активность тех, кто протоптал дорожку к регулярному использованию ТИ. Случаев когда заранее срок применения ТИ, из состава запрещенных средств приходится, "случайно" на время крупных соревнований/турниров станет заметно меньше. А во вторых: другие спортсмены, которые раньше не подозревали что есть возможность регулярно принимать такие сильные препараты, для профилактики и лечение проблем со здоровьем, которые раньше мешали им выступать в полную силу - начнут так же обращаться за ТИ. Грубо говоря секреты легальной фармакологии, доступные далеко не всем, станут известны всем. В третьих: Подобная публичность, даст возможность хоть какой-то независимой экспертизы правомерности назначения подобных препаратов для лечения. Более того серьезные врачи, могут спасти спортсменов от неудобств с ТИ, посоветовав им легальные лекарства, в случаях когда он эффективны при данных диагнозах!
14:26
echo2011
А почему не надо апеллировать к врачебной тайне? И что даст публичность о том,что условный Смит имеет тарапевтическое исключение? Неужели это как-то поможет его конкурентам победить?
14:13
BlackKnight
О! Согласен и Исинбаева как бывшая спортсменка, все это изнутри знает. Как раз недавно писал комментарий на СовСпорте: "По поводу Терапевтических исключений. Единственный способ, хоть как-то это обуздать и уровнять возможности спортсменов - это сделать их абсолютно публичными. Информация о каждом конкретном спортсмене, с указанием диагноза; препаратов; доз и кратности разрешенных приемов и дат когда они разрешены - должна быть публичной. Если спортсмен хочет вылечить свою болезнь не публично, то пусть или лечится не с помощью препаратов из запрещенного списка или делают паузу в карьере. Более того и информация о всех положительных допинг пробах как А, так и Б, должна так же оперативно публиковаться, еще до передачи информации в федерации, а не выдерживаться до случая или вообще замалчиваться. И не надо апеллировать к врачебной тайне, праве на личную жизнь и т.д. WADA уже попрала почти все права человека (презумпция невиновности, права на неприкосновенность личной жизни, права на свободу передвижения и т.д.), в отношении спортсменов, нет смысла цепляться за какую-то врачебную тайну. Только полная открытость, может вернуть доверия к WADA."
13:37