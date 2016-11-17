Елена Исинбаева: "Терапевтические исключения для спортсменов должны быть публичными"

Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева не согласна с существующей практикой терапевтических исключений для спортсменов. По ее словам, они должны быть публичными и оформляться независимым врачом.

Ранее стало известно, что запрещенные вещества на правах терапевтических исключений употребляли многие известные спортсмены.

- Мое выступление в МОК было по поводу терапевтических использований, - сказала Исинбаева. - Я категорически не согласна с этой практикой. Я считаю, что общество должно знать, кто и что принимает.

Будучи спортсменами, вы не принадлежите себе, а принадлежите миру. И мир должен знать, как вы зарабатываете свои медали. Если уж выписывается терапевтическое исключение, это должен делать независимый врач, никак не связанный с международной федерацией, и процедура должна быть абсолютно открыта. (Наталья МАРЬЯНЧИК)