15:14 | ДОПИНГ

Елена Исинбаева: "РУСАДА обсудит вторую часть доклада Макларена 15 декабря"

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Председатель наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева заявила, что организация обсудит вторую часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена 15 декабря.

- Я знаю, что нам предстоит очень большая работа, чтобы восстановить доверие к России, но я настроена оптимистично, что мы можем это сделать, - приводит Inside the Games слова Исинбаевой. – Все люди, которые раньше работали в РУСАДА, покинули организацию, и мы будем усердно работать, чтобы доказать миру, что России можно доверять. Я хочу использовать свою чистую репутацию, чтобы перестроить РУСАДА.

Сегодня была опубликовала вторая часть доклада Макларена о допинге в российском спорте.

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