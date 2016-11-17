Елена Исинбаева: "Не верю, что после второй части доклада Макларена России будет еще хуже"

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что не может быть все еще хуже для России после обнародования второй части доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. В июле Макларен огласил результаты расследования о нарушениях антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, обвинив Россию в создании поддерживаемой государством системы применения допинга. В октябре ВАДА сообщило, что Макларен планирует опубликовать вторую часть доклада в начале декабря 2016 года.

– Я второй части доклада Макларена совершенно не жду, – цитирует "Р-Спорт" Исинбаеву. – От нас ничего не зависит. Все люди прильнут в этот момент к экранам телевизора, чтобы узнать, что же они придумают. С небольшим любопытством и скептицизмом ожидаю этот доклад. Нам уже несладко, после того как паралимпийцев не пустили на Игры в Рио. Я верю в эффективность работы нашей страны, наших руководителей. Не может быть так, чтобы было еще хуже для России. Я думаю, должно быть все лучше.