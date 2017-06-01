Елена Исинбаева: "Не имею права что-то эмоционально говорить, так как каждое мое слово рассматривают под микроскопом"

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева призналась, что спокойно относится к своему уходу с поста председателя наблюдательного совета РУСАДА. В прошлом месяце в Монреале состоялся совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в ходе которого было выдвинуто требование о замене председателя и вице-председателя наблюдательного совета независимыми кандидатами.

– 31 мая на совете мы принимали правки в устав, которые подразумевают, что следующий выбранный председатель не может быть представителем олимпийского или паралимпийского комитета и человеком, связанным со спортивными структурами, - сказала Исинбаева в эфире "Все на Матч!". - Поскольку я являюсь членом исполкома олимпийского комитета, то я тоже подпадаю под новые правки и не могу быть избрана председателем. Я четко понимала, что после того, как я выполню поставленную передо мной задачу, я должна буду место уступить. Все логично. Совершенно спокойно к этому отношусь, поскольку я справилась с той задачей, которая передо мной стояла. Теперь я готова уступить свое место следующему председателю, который доведет дело до конца. Стояла задача вернуть промежуточное соответствие РУСАДА до конца мая. Промежуточное соответствие – это условное обозначение, чтобы РУСАДА смогла заниматься самостоятельным планированием и тестированием. Насколько нам известно, в июне мы уже сможем получить разрешение от ВАДА. Подытожу свою полугодовую работу – задача выполнена в полном объеме. Я получила колоссальный опыт. Сейчас я не имею права что-то эмоционально говорить, потому что каждое мое слово рассматривают под микроскопом.