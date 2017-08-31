Елена Исинбаева: "Набсовет РУСАДА почти единогласно поддержал Гануса в качестве гендиректора"

Двукратная олимпийская чемпионка, бывшая глава наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева сообщила о том, что организация практически единогласно поддержал кандидатуру Юрия Гануса на пост генерального директора.

Кандидат на пост гендиректора был выбран еще в понедельник, однако его фамилия не разглашалась до решения учредителей, которыми являются Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.

– На прошедшем заседании наблюдательного совета 28 августа у нас были слушания кандидатов на этот пост, отобрали шесть кандидатур. На рабочем заседании мы в течение четырех часов заслушивали кандидатов, – приводит ТАСС слова Исинбаевой. – Из всех представленных мы практически единогласно поддержали Гануса, мы и представили его собранию.

На фоне остальных кандидатов он показался нам наиболее профессиональным, вел себя на собеседовании достаточно уверенно. И главное – он заинтересован в работе, любит спорт, всей душой болеет за спортсменов и готов делать все лучшее на благо спорта.

Всемирное антидопинговое агентство признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.