Елена Исинбаева: "Контакт с ВАДА будет налажен"

Прославленная легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала, чем будет заниматься на посту главы наблюдательного совета РУСАДА. Ранее Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

– Мне как председателю наблюдательного совета РУСАДА, разумеется, придется налаживать контакты с представителями ВАДА. Собственно говоря, я это уже делаю. Я говорила с некоторыми представителями этой организации, рассказывала о приоритетных направлениях нашей работы. Моей задачей будет, в первую очередь, не допустить той ситуации, в которой оказалась я, чтобы отношение к спортсменам из нашей страны было таким же, как и к остальным атлетам. Чтобы нас не обвиняли во всем, что только можно. Уверена, контакт будет. Теперь это моя работа, я забуду о своих обидах профессиональной спортсменки, будем работать, будем взаимодействовать. Уверена, что со временем нам удастся решить проблемы и мы вернем лицензию нашему агентству.

– Возможно, стоит ограничить выступление российских спортсменов и отстранить российских чиновников, пока не будут сняты все допинговые вопросы? - спросил иностранный журналист.

– Вопрос очень сложный. Если применять такое правило, то ко всем спортсменам, а не только к российским. Мы знаем, что во всем мире есть атлеты с допинговой историей, и они спокойно выступают на международном уровне, в том числе и на Олимпийских играх. Если мы хотим очистить весь спорт, давайте приступим, но не будем сосредоточиваться только на одной стране. (Мария МАРКОВА)