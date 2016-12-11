Елена Исинбаева: "ИААФ обязана пустить Россию обратно"

Председатель наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева отметила, что ВФЛА выполнила все требования ИААФ по восстановлению членства в этой организации. По ее словам, российских спортсменов обязаны допустить к международным соревнованиям.

Ранее ИААФ исключила ВФЛА из своего состава из-за первой части доклада Ричарда Макларена, в которой тот обвинил Россиию в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014. Российские легкоатлеты пропустили Олимпиаду-2014.

- Я верю, что скоро ИААФ и ВФЛА найдут компромисс, - приводит Inside the Games слова Исинбаевой. - Россия выполнила все требования еще перед Олимпиадой в Рио. Надеюсь, скоро мы сможем принимать участие в соревнованиях. Без этого нельзя развивать легкую атлетику в России. Самое худшее уже произошло - мы пропустили Игры. Россию обязаны пустить обратно. Иначе все это может длиться годами.