Елена Исинбаева: "Допинг - проблема не только России"

Член комиссии атлетов МОК Елена Исинбаева отметила, что общемировую проблему допинга нужно решать общемировыми способами. По ее словам, она оказалась в несправедливой ситуации. Напомним, шестой международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" открылся в понедельник во Владимирской области. Исинбаева 19 августа объявила о завершении спортивной карьеры.

- Моя цель - защищать права спортсменов, я определилась с миссией, которую буду защищать в МОК, - цитирует "Р-Спорт" Исинбаеву. - Спасибо всем еще раз, что отдали голоса за меня. Считаю, что та ситуация, в которой оказалась и я, и чистые спортсмены, несправедлива. С этим соглашаются даже иностранные коллеги. Но, к сожалению, спорт настолько политизирован, что из этой ситуации надо выходить. Общемировую проблему допинга нужно общемировыми способами. Благодарю Томаса Баха за его твердую позицию. Это не проблема только России, и если мы хотим бороться с этой проблемой, то должны действовать сообща, а не плевать в одну сторону.

Первый раз принимаю участие в этом форуме. Меня недавно включили в Совет по спорту при Президенте. Форум очень полезен для знакомства с людьми и проблемами спорта. Мы на этих площадках можем принимать решения по устранению тех или иных проблем. Мне безумно приятно быть полезной, потому что тот опыт, который я приобрела в спорте, поможет мне в жизни. У меня самое оптимистичное настроение.