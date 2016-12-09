Елена Исинбаева: "Доклад Макларена? Обвинять, обобщая, легко"

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева подчеркнула, что пришла в РУСАДА, чтобы вернуть к нему доверие. Сегодня прославленная спортсменка сняла свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА в связи с тем, что вошла в комиссию спортсменов МОК, исполком ОКР и стала главой наблюдательного совета РУСАДА, передает корреспондент "СЭ" Мария МАРКОВА.

– РУСАДА нужен был человек с именем, мировым именем, – сказала Исинбаева. – Главным требованием ВАДА было реформирование агентства. Чтобы подтвердить наши чистые намерения, нужен был новый председатель, чтобы доверие к агентству было восстановлено. Для этого я и пришла.

Чего жду от доклада Макларена? Обвинять, обобщая, очень легко. Нашим требованием будет, чтобы приводились факты и доводы по каждому конкретному спортсмену.