Елена Исинбаева: "Борьба с допингом не должна ограничиваться воспитанием России"

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева заявила, что борьба с допингом должна вестись сообща, не ограничиваясь воспитательной работой в рамках российского спорта. В ходе первого образовательного семинара Независимой общественной антидопинговой комиссии под руководством Виталия Смирнова, который прошел в Олимпийском комитете России, перед руководителями российских спортивных федераций, известными спортсменами и чиновниками с докладами выступили независимые эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) австралиец Петтер Николсон и глава Антидопингового агентства Литвы Ева Лукосюте-Станикуниене.

– Допинг – это общемировая проблема, это факт, который сегодня подтвердили наши гости, – цитирует ТАСС Исинбаеву. – Но искоренить эту проблему реально, только если действовать сообща, а не в рамках воспитательной работы в одной стране. Правила должны быть едиными для всех, вне зависимости от вероисповедания или цвета кожи, и это прописано в Олимпийской хартии.

Ту информацию, что нам сегодня преподнесли, знают практически все профессиональные спортсмены. Естественно, все это должно ими соблюдаться, ведь, прежде всего, они сами решают, нарушать ли им правила или соблюдать общий для всех закон. Я опираюсь на личный опыт – заставить человека что-то сделать против его воли сложно, но если он на это идет, он должен понимать степень ответственности.