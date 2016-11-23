Эксперты ВАДА провели антидопинговый тренинг в Москве

Сегодня в здании Олимпийского комитета России состоялся первый из серии образовательных семинаров для представителей национальных федераций, организованный по инициативе Независимой общественной антидопинговой комиссии, сообщает официальный сайт организации.

В рамках образовательной программы НОАК совместно с РУСАДА проводит антидопинговые тренинги для специалистов из федераций по олимпийским и не олимпийским видам спорта, а также представители паралимпийских федераций. Ведущими этих тренингов стали независимые эксперты, которые работают в РУСАДА по приглашению ВАДА – Ева Лукосьют-Станикуниене из Литвы и Питер Николсон из Австралии. Всего в четырех тренингах, которые состоятся 23, 25, 28 ноября и 12 декабря, примут участие более 75 представителей национальных федераций.

- Образовательная программа является важнейшей частью деятельности нашей комиссии, - приводит ТАСС слова главы НОАК Виталия Смирнова. - В октябре прошел семинар для руководителей национальных федераций. Сейчас мы начинаем серию из четырех, более углубленных и специализированных тренингов для представителей медицинского и антидопингового штабов наших федераций по видам спорта. Надеюсь, с помощью подобных мероприятий, организованных совместно с международными экспертами, мы устраним существующие пробелы в антидопинговом образовании.