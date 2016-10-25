Эксперт ВАДА: "Спортсмен не может сдавать допинг-тесты в ресторане"

Иностранный консультант РУСАДА Ева Лукосют-Станикуниене рассказала о том, как спортсмен должен правильно указывать свое местонахождение при прохождении тестирования.

- Местонахождение должно быть точным, то есть нельзя написать что-то вроде "я в ресторане", если только спортсмен там не работает, - заявила эксперт. - Бывает, что спортсмен, например, находясь на сборе в горах, указывает час своего местонахождения с семи до восьми вечера, а канатная дорога работает только до шести. Во всех этих случаях ответственность за прохождение допинг-контроля лежит на спортсмене, и он рискует получить санкции за отклонение от сдачи теста. (Наталья МАРЬЯНЧИК)