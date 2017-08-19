Эксперт ВАДА: "ПКР должен гордиться тем, что находится на передовой развития борьбы с допингом"

Независимый международный эксперт ВАДА Питер-Ричард Николсон считает, что ПКР создал атмосферу сотрудничества с РУСАДА. По его мнению, Паралимпийский комитет России находится на передовой развития борьбы с использованием запрещенных препаратов.

- Моя главная задача - помощь в воссоздании РУСАДА, - цитирует "Р-Спорт" Николсона. - Я хотел бы поздравить ПКР, что им была создана атмосфера сотрудничества с РУСАДА. Она была создана по ряду инициатив, особенно в сфере образования и в области развития так называемой программы информаторов. И я с нетерпением жду дальнейшего участия сегодня в мероприятиях ПКР.

В субботу, 19 августа, ПКР представит положение по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией. Документ был разработан для реализации критериев МПК и согласован с международной организацией.

Хотел бы поздравить ПКР с принятием нового кодекса. Заверяю, что по своему качеству он находится на уровне лучших международных организаций. Он включает лучшие практики, собранные из различных кодексов во всем в мире. И ПКР должен гордиться тем, что находится на передовой развития борьбы с допингом.